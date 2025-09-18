Πολιτική

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λήμνο: «Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα» – Χαμόγελα και «πηγαδάκια» με κατοίκους

Οι κάτοικοι μίλησαν στον πρωθυπουργό για τις ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κατοίκους στην Ατσική Λήμνου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κατοίκους στην Ατσική Λήμνου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Για την επίδραση που θα έχουν στη ζωή τους οι φοροελαφρύνσεις για τους μικρούς οικισμούς της ελληνικής περιφέρειας και για τα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, οι οποίες και θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε κατοίκους του χωριού Ατσική της Λήμνου, το πρωί της Πέμπτης (18.9.25).

«Νομίζω ότι διορθώσαμε μία μεγάλη αδικία όσον αφορά και το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, με την εξίσωση της μείωσης ΦΠΑ πια για όλα τα νησιά με κατοίκους κάτω των 20.000, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά ότι και η Λήμνος και ο Άγιος Ευστράτιος μπαίνουν στο καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη μείωση του ΦΠΑ κατά 30% στα νησιά της Περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου, του Έβρου και των Δωδεκανήσων.

«Αναλάβαμε, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για τους μικρότερους οικισμούς μας, κάτω των 1.500 ατόμων, να μηδενίσουμε τον ΕΝΦΙΑ σε ορίζοντα διετίας, κάτι το οποίο αφορά όλους τους οικισμούς και τα χωριά του νησιού, συμπεριλαμβανομένης και της Ατσικής, πλην της Μύρινας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες θα το δουν και θα το εκτιμήσουν εντός της επόμενης διετίας», συνέχισε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λήμνο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λήμνο / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε επίσης στη στήριξη που δίνεται στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάτοικο της Ατσικής Λήμνου
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κάτοικο της Ατσικής Λήμνου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSΙ

«Θέλουμε να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Είστε ένα νησί με δυναμικό πρωτογενή τομέα, δυναμική νοοτροπία. Έχουμε κάποιες εκκρεμότητες με πληρωμές, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τις διευθετήσουμε άμεσα, εντός του επόμενου μήνα, για λόγους τους οποίους νομίζω ότι είναι γνωστοί σε όλους σας», τόνισε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λήμνο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνομιλεί με κατοίκους στην Ατσική Λήμνου / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSΙ
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Λήμνο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον βουλευτή Λέσβου της ΝΔ Χαράλαμπο Αθανασίου και άλλα στελέχη στη Λήμνο / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ/EUROKINISSΙ

Οι κάτοικοι μίλησαν στον πρωθυπουργό για τις ανάγκες και τα ζητήματα που απασχολούν την περιοχή τους, ενώ στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε και με αγρότες που είχαν συγκεντρωθεί και άκουσε τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λήμνου «Η Ένωση» και ξεναγήθηκε από τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δημήτρη Μαρινάκη στις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τη διοίκηση και το προσωπικό για τη λειτουργία του συνεταιρισμού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σύγκρουση Φλωρίδη – Γιαννούλη στη Βουλή: «Στον ΣΥΡΙΖΑ έχετε λατρεία προς δολοφόνους και εγκληματίες»
Αφορμή στάθηκε η ανακοίνωση του Γιώργου Φλωρίδη ότι θα επιφέρει νομοτεχνική βελτίωση στην διάταξη, με βάση την οποία απαγορεύεται υπό όρους και προϋποθέσεις η πρόσβαση κατηγορούμενων στη ποινική δικογραφία
Ο Γιώργος Φλωρίδης 1
Άδωνις Γεωργιάδης: Έξαλλος με στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι το 70% μισεί τη ΝΔ – «Το “σας μισώ” σημαίνει εμφύλιος, πολιτική καταστροφή»
«Ο κ. Μαργαρίτης είπε πως μπορεί η ΝΔ να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις αλλά το υπόλοιπο 70% την μισεί! Όταν λες για κάποιον ότι τον μισείς, δεν είναι πολιτικός αντίπαλος, είναι εχθρός σου»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης στη Βουλή
12
Ελλάδα και Λιβύη ξεκινούν την διαδικασία οριοθέτησης ΑΟΖ – Στο προσκήνιο η διμερής συνεργασία στο μεταναστευτικό
Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συζήτησε με τον Λίβυο ομόλογό του για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών
Γιώργος Γεραπετρίτης - Υπουργός Εξωτερικών Λιβύης 22
Newsit logo
Newsit logo