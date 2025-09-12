Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος νέος γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ

Τον βουλευτή Λάρισας Μάξιμο Χαρακόπουλο προτείνει για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος θα «πληρώσει» την θέση του πρόωρα χαμένου Απόστολου Βεσυρόπουλου. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 21 Αυγούστου 2025, κατά τη διάρκεια των διακοπών του στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν υπέστη καρδιακή ανακοπή σε παραλία της Νικήτης. Ύστερα από προσπάθειες ανάνηψης, μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας του Αγίου Νικολάου όπου και απεβίωσε σε ηλικία 59 ετών.

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος ο οποίος εκλέγεται βουλευτής Λάρισας σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2004 διαθέτει και την κοινοβουλευτική εμπειρία αλλά έχει και πολύ καλή γνώση της εσωκομματικής βουλευτικής γεωγραφίας.

Η εκλογή του νέου γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από τη ΝΔ: «Με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».