Ο Μητσοτάκης στην καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους – Τι είπε για τα μέτρα και τα σχόλια για Τρίπρα και Καμμένο

«Έψαχνα στο δρόμο να δω μήπως έχει τίποτα βράχια»
Κυριάκος Μητσοτάκης
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τους δημοσιογράφους
Ευαγγελία Τσικρίκα

Κλειστά κράτησε τα «χαρτιά» του για τα μέτρα που θα ανακοινώσει αύριο (6/9/25) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους, πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κράτησε κρυφούς τους «άσσους» στο μανίκι του καθώς σε ερώτηση των δημοσιογράφων για τα μέτρα, απάντησε «τα; έχετε γράψει όλα». 

-Πετύχαμε το 50%;
-Σωστά λέτε 50% αλλά δεν ξέρετε ποιο 50%

Όταν οι δημοσιογράφοι του ζήτησαν να σχολιάσει τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του, το απόγευμα της Παρασκευής (5/9/25) ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της ΔΕΘ, τονίζοντας ότι εκείνος ήταν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, «οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Στάθηκε μάλιστα στην ατάκα του Αλέξη Τσίπρα ότι θα πρέπει να αλλάξει η ρότα του «σκάφους» γιατί οδηγούμαστε στα βράχια. 

«Έψαχνα στο δρόμο να δω μήπως έχει τίποτα βράχια». 

Οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τα ηχητικά του Πάνου Καμένου και τη συνομιλία του με αρχηγικό μέλος της κρητικής μαφίας, με τον πρωθυπουργό να απαντάει ότι «κάτι άκουσα». 

Κλήθηκε όμως να κάνει και πρόβλεψη για την εθνική ομάδα μπάσκετ με τον ίδιο να δηλώνει ότι θα περάσουμε στην τετράδα του Eurobasket. 

