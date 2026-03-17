Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

Πρόκειται για ένα στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης
O Πάρις Κουκουλόπουλος / Eurokinissi

Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, με σχετική επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι ο νέος E’ Αντιπρόεδρος της Βουλής στην θέση του παραιτηθέντα μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης σε ανακοίνωση του αναφέρει πως με επιστολή του γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Κοζάνης, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο.

Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η εκλογή Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
98
85
64
45
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Νίκη Κεραμέως: «Θα προχωρήσουμε σε μια συνετή αύξηση του κατώτατου μισθού»
«Να αυξάνονται οι μισθοί, είτε μιλάμε για τον κατώτατο με κυβερνητική απόφαση έως τώρα, είτε μιλάμε για το μέσο μισθό μέσω συλλογικών συμβάσεων, και να μειώνονται οι φόροι» τονίζει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Αθήνα καλεί Βρυξέλλες: Πιέσεις για κοινά μέτρα στήριξης από την ΕΕ και το «αγκάθι» της ηλεκτρικής ενέργειας
«Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Υπάρχει ένας "ελέφαντας στο δωμάτιο". Πρόκειται για τις ανισότητες στις τιμές χονδρεμπορικής της ηλεκτρικής ενέργειας» υπογράμμισε ο Σταύρος Παπασταύρος
ΠΑΣΟΚ: Πρώτος σε συνέδρους ο Ανδρουλάκης – «Συνωστισμός» στη 2η θέση για Δούκα, Γερουλάνο, Χριστοδουλάκη – «Παρών» και ο Κωνσταντινόπουλος
Απρόσμενα μεγάλη συμμετοχή στις κάλπες για την ανάδειξη συνέδρων στο ΠΑΣΟΚ, άγγιξε τις 175.000 περίπου, αφήνοντας πίσω της τους πάντες …νικητές
Newsit logo
Newsit logo