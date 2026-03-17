Ο Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει τον Πάρι Κουκουλόπουλο για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής

Τον Πάρι Κουκουλόπουλο προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης για την θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής, με σχετική επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο Πάρις Κουκουλόπουλος είναι ο νέος E’ Αντιπρόεδρος της Βουλής στην θέση του παραιτηθέντα μετά την διαγραφή του από την ΚΟ του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κ. Νίκος Ανδρουλάκης σε ανακοίνωση του αναφέρει πως με επιστολή του γνωστοποιεί στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη ότι προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου της Βουλής τον Βουλευτή Κοζάνης, κ. Πάρι Κουκουλόπουλο.

Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια», τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

Η εκλογή Αντιπροέδρου από τη δεύτερη σε δύναμη Κοινοβουλευτική Ομάδα, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, έχει οριστεί για αύριο, Τετάρτη, στην Ολομέλεια.