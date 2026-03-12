Πολιτική

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στη διαδήλωση για το Ιράν στο κέντρο της Αθήνας με φωτογραφία του Αγιατολάχ Χαμενεΐ

Παναγιώτης Λαφαζάνης
Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης στην διαδήλωση κατά του πολέμου στο Ιράν στο κέντρο της Αθήνας / EUROKINISSI

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κέντρο της Αθήνας την Πέμπτη (12.03.2026) συμμετέχοντας σε διαδήλωση υπέρ του Ιράν, στον πόλεμο με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ανάμεσά τους και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και ιδρυτής της «Λαϊκής Ενότητας», διαδήλωσε στο κέντρο της Αθήνας διαμαρτυρόμενος κατά του πολέμου στο Ιράν. Μάλιστα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τον Παναγιώτη Λαφαζάνη να περπατά με άλλους διαδηλωτές μπροστά από την πλατεία Συντάγματος.

Θέλοντας να υπερτονίσει την αντίθεσή του στην επιχείρηση κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, που εξαπέλυσαν επιθέσεις κατά της Τεχεράνης στις 28 Φεβρουαρίου, ο πρώην υπουργός εθεάθη στην διαδήλωση έχοντας στα χέρια του μία μεγάλη φωτογραφία του, νεκρού πλέον, ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Χαμενεΐ, σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου, μετά από τον σαρωτικό βομβαρδισμό του αρχηγείου του από την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ.

Το κάλεσμα, στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος εναντίον του πολέμου στη Μέση Ανατολή, απηύθυναν κόμματα, αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες, ενώ στις 19:30 ξεκίνησε και η πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Η πορεία έφτασε στην Αμερικανική πρεσβεία γύρω στις 20:30, όπου οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα, ενώ διαλύθηκε λίγο μετά τις 21:00.

