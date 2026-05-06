ΠΑΣΟΚ: Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στη σκιά της κόντρας Ανδρουλάκη – Καστανίδη και της παρέμβασης Ρέππα

Νέο ενδιαφέρον δίνει στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ το μεσημέρι της Τετάρτης (6.5.26) στη Χαριλάου Τρικούπη, η παρέμβαση του Δημήτρη Ρέππα στην κόντρα μεταξύ Νίκου Ανδρουλάκη και Χάρη Καστανίδη.

Ειδικότερα, με δήλωσή του στο dnews.gr, ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ ζητά από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ να εισηγηθεί στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος την εξαίρεση από τον νέο κανόνα και τη συμμετοχή του Χάρη Καστανίδη στο ψηφοδέλτιο της Α΄ Θεσσαλονίκης του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Ο ίδιος, περιέγραψε μάλιστα τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα ως «επιχείρηση πολιτικού εξοστρακισμού» του Χάρη Καστανίδη που δεν μείωσε τον ίδιο, αλλά «αυτόν που το επιχειρεί», ήτοι τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. Ρέππας μάλιστα έκανε λόγο για συνέχεια της «απρέπειας του 2023», οπότε και στερήθηκε από τον Χάρη Καστανίδη η έδρα της Θεσσαλονίκης παρά την αναγνωρισμένη πολιτική του επάρκεια και το ήθος του.

Και όλα αυτά «την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσσαλέα το ΠΑΣΟΚ», παρότι ο ίδιος τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ προς πάσα κατεύθυνση.