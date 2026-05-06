Ντόρα Μπακογιάννη: «Ερωτεύτηκα τρελά τον Παύλο Μπακογιάννη και τον Ισίδωρο Κούβελο, είμαι πολύ περήφανη για την Σία Κοσιώνη»

«Όταν συμβουλεύω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάποιες φορές με ακούει και κάποιες φορές δεν με ακούει», ανέφερε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νομό Χανίων, Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία βρέθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) στο πλατό του «Buongiorno». Σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, που έδωσε στη Φαίη Σκορδά, μίλησε για πολλά προσωπικά και επαγγελματικά της θέματα, ενώ αναφέρθηκε και στη Σία Κοσιώνη και στα δημοσιεύματα που την θέλουν να αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ, μετά από 20 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής μάλιστα η Ντόρα Μπακογιάννη έσβησε και κεράκια, σε έκπληξη που της έκανε η παραγωγή για τα 72α γενέθλιά της, ευχαριστώντας τους συντελεστές για την ευγενική τους κίνηση.

Η σχέση της με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Είμαστε μια οικογένεια πάρα πολύ αγαπημένη. Είναι λογικό αυτό γιατί μας μεγάλωσαν δύο άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρα πολλή αγάπη να δώσουν. Μας έδωσαν τη σιγουριά που έπρεπε να μας δώσουν. Και η μεταξύ τους σχέση όμως, ήταν απίστευτη. Είναι ο μικρός μου αδελφός και αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ», είπε αρχικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Όταν τον συμβουλεύω, κάποιες φορές με ακούει και κάποιες φορές δεν με ακούει. Εγώ λέω πάντα τη γνώμη μου. Πλέον δεν βάζω φίλτρα σε αυτά που πιστεύω. Προφανώς αυτό έχει ένας κόστος. Η πολιτική έχει απαξιωθεί τόσο πολύ, λένε ότι όλοι εμείς είμαστε φρικτοί, ξεχνούν όμως ότι οι πολιτικοί εκλέγονται από τον κόσμο».

Τα λόγια της για την Σία Κοσιώνη

Μεταξύ άλλων, η βουλευτής, ρωτήθηκε και για τα δημοσιεύματα που θέλουν τη Σία Κοσιώνη να αποχωρεί από τον ΣΚΑΙ, μετά από 20 χρόνια.

«Η Σία Κοσιώνη είναι ένας χαρισματικός, φωτεινός, είναι ίσως απ’ τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Έχει μία ψυχή μάλαμα. Είναι πολύ καλή επαγγελματίας, πάρα πολύ καλή επαγγελματίας, είναι self-made woman. Έγινε η Σία Κοσιώνη. Δεν της χαρίστηκε ποτέ κανένας στη ζωή της και είμαι πάρα πολύ περήφανη γι’ αυτό το παιδί», είπε αρχικά η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Είμαι πολύ περήφανη για τη Σία Κοσιώνη. Δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα τέτοια. Και νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα, να της πούνε επαγγελματικά το παραμικρό, ακόμα και το βράδυ που ο Κώστας έχασε τις εκλογές, η Σία έκανε το πάνελ της με τον ίδιο τρόπο σαν να μην ήτανε άντρας της. Αυτό όμως είναι η μεγάλη διαφορά του σοβαρού επαγγελματία», συμπλήρωσε η ίδια.

«Ο σοβαρός επαγγελματίας σε κάθε δουλειά κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο τρόπο, όπως μπορεί, και από ‘κει και πέρα ανοίγει το άλλο κουτί, που είναι το δικό σου, το προσωπικό. Και αυτό εμείς οι γυναίκες το ξέρουμε πάρα πολύ καλά», κατέληξε.

Η οικογένεια και η μητρότητα

«Όταν έχεις παιδιά είναι ο κόσμος σου όλος. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται, αλλά τα δύο σου παιδιά είναι το άπαν σου. (…) Είναι η απόλυτη προτεραιότητά σου».

«Έλειπα πολύ. Προσπαθούσα πάντοτε να βρω μία δικαιολογία, όπως όλες οι εργαζόμενες μανάδες, ότι είναι ποιοτικός ο χρόνος που περνάω μαζί τους και όχι ποσοτικός. Όλες αυτές οι εργαζόμενες μαμάδες με τις γνωστές τύψεις. Τελικώς, εμείς οι γυναίκες μπορούμε να κάνουμε πράγματα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Μπορούμε να είμαστε και μανάδες, μπορούμε να είμαστε και σύντροφοι, μπορούμε να είμαστε και γυναίκες καριέρας. Τα καταφέρνουμε», σημειώνει.

Για το πως αντιμετωπίζει τον ρόλο της ως γιαγιά με 13 εγγόνια είπε: «Τα κακομαθαίνω τρομερά. Δηλαδή σε σχέση με τα δικά μου παιδιά, τα κακομαθαίνω. Στα δικά μου παιδιά ήμουν αυστηρή. (…) Αν σήμερα, ως γιαγιά, μπορώ να δώσω μία συμβουλή, είναι αυτή η συμβουλή της μάνας μου: μην ντραπείτε να αγαπήσετε τα παιδιά σας πολύ, μην ντρέπεστε να το δείχνετε, μην ντρέπεστε να το εκφράζετε και δεν παθαίνει κανένας τίποτα».

Για τη μητρότητα αναφέρει: «Η μητρότητα είναι ευλογία. Το να είσαι μητέρα είναι ίσως η μεγαλύτερη ευλογία την οποία μπορεί να έχεις. Εγώ, αν έχω μετανιώσει κάτι στη ζωή μου, είναι ότι δεν έκανα άλλα δύο παιδιά. Ήταν μέσα στο πρόγραμμα, αλλά όταν ο άνθρωπος προγραμματίζει, ο Θεός γελάει».

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε και στον έρωτα λέγοντας: «Πρέπει να είσαι πολύ τυχερός σε αυτήν τη ζωή να ερωτευτείς τρελά δύο φορές. Εγώ ερωτεύτηκα τρελά τον Μπακογιάννη, δεν υπάρχει αμφιβολία, και ερωτεύτηκα τρελά και τον Ισίδωρο, το οποίο σημαίνει ότι ήμουν πολύ τυχερή. Είναι ωραίο πράγμα ο σύντροφος, μεγάλη υπόθεση. Ο άνθρωπός σου δηλαδή».

Οι αναφορές της στην πολιτική

«Όταν είσαι γυναίκα στην πολιτική, μην νομίζεις… Σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. (…) Εγώ ήμουν μικρή και σε κακή κατάσταση όταν ξεκίνησα και μπήκα στην πολιτική μετά την δολοφονία του Παύλου», αναφέρει η Ντόρα Μπακογιάννη για την πορεία της στην πολιτική.

«Η τοξικότητα πλέον ορισμένων ανθρώπων με ενοχλεί τόσο πολύ που προτιμώ να τους βγάλω από τη ζωή μου. (…) Θα σου πω ό,τι είπα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Της είπα ότι ένα από τα προνόμια τα οποία αποκτά κανείς με την εμπειρία, είναι να επιλέγει τους συνομιλητές του. Δεν είσαι μία συνομιλητής για μένα. Τελείωσε. Ποτέ. Με βρίζει, με κάνει, με ράνει. Δεν απαντώ ποτέ. Αυτό είναι απόφαση», σημειώνει, προσθέτοντας:

«Προτιμώ να χαμογελάω. Σιχαίνομαι ανθρώπους με μούτρα. Δεν έχω τίποτα χειρότερο».

«Εγώ θα πω την γνώμη μου, τη λέω την γνώμη μου πάντα. Αυτό το έχω κατακτήσει πολιτικά. Και το σέβεται και ο Τύπος πια. Ξέρει πολύ καλά ότι εγώ θα πω αυτό που θέλω να πω και αυτό που πιστεύω. Και δεν βάζω πια φίλτρα. Τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Λέω πάντα την αλήθεια όπως εγώ την βλέπω», επισημαίνει.

«Έχω ενθουσιαστεί με τον Akyla»

Κλείνοντας τη συνέντευξή της, και αφού έσβησε κεράκι πάνω σε τούρτα… σοκολατάκι, αναφέρθηκε στη Eurovision και το «FERTO» του Akyla:

«Δεν ξέρω αν θα πάρουμε την πρωτιά, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι έχω ενθουσιαστεί με αυτό το παιδί. Ενθουσιάστηκα με τον τρόπο που φέρθηκε στη μάνα του, ενθουσιάστηκα με τη χαρά του, τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσε με τον κόσμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Του εύχομαι δηλαδή, το εύχομαι για τη δική του χαρά πρωτίστως και μετά για τη δική μας».