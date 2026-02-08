Ο Θάνος Πλεύρης συγχαίρει τον Άδωνι Γεωργιάδη για το «όχι» σε ακτιβιστές που ήθελαν να δουν παιδιά από το ναυάγιο στη Χίο

Τα συγχαρητήριά του έδωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, επειδή δεν επέτρεψε την είσοδο στο νοσοκομείο «Παίδων» σε ακτιβιστές που ήθελαν να συναντήσουν παιδιά που είχαν τραυματιστεί από το ναυάγιο με τους 15 νεκρούς μετανάστες στη Χίο.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα ο Άδωνις Γεωργιάδης για το θέμα, ο Θάνος Πλεύρης έγραψε στο Χ (πρώην Twitter) την Κυριακή (08.02.2026) «αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας @AdonisGeorgiadi που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου

για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις προκλήσεις των επαγγελματιών ανθρωπιστών και άεργων αλληλέγγυων».

Συγχαρητήρια στο υπουργό υγείας @AdonisGeorgiadi που δεν επέτρεψε σε συλλογικότητες να μπουν στο Παίδων να συναντήσουν και να κάνουν προπαγάνδα σε τραυματίες του δυστυχήματος της Χίου

για το οποίο υπεύθυνοι είναι οι δολοφόνοι διακινητές. Η χώρο έχει κανόνες. Αρκετά με τις… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) February 8, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο δικό του μήνυμα στο Χ, ο υπουργός Υγείας είχε γράψει ότι ομάδες συλλογικοτήτων Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλική Κατριβάνου πήγαν στο νοσοκομείο, θέλοντας να συναντήσουν τα παιδιά, κάτι που τους απαγορεύτηκε.

Πριν λίγο ενημερώθηκα ότι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» στο οποίο νοσηλεύουμε από χθες κάποια παιδιά από το δυστύχημα στην Χίο, έφτασαν κάποιες συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την πρώην βουλευτή του Σύριζα @vaskatrivanou και ζήτησαν να τα συναντήσουν. Τα Νοσοκομεία… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 8, 2026

«Τα Νοσοκομεία είναι χώροι νοσηλείας και όχι πολιτικού σόου και ιδεολογικού ακτιβισμού», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης και ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτραπεί η χρήση δομών Υγείας από συλλογικότητες, κόμματα ή φορείς «για ψήφους». «Όταν με το καλό τα παιδιά πάρουν εξιτήριο ας τα δουν όπου νομίζουν», κατέληξε.