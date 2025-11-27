Πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Εξεταστική αποφάσισε νέα άμεση κλήση του «Φραπέ»

Εάν επιμείνει στην άρνησή του, τότε θα εξεταστεί  να  παραγγελθεί η βίαιη προσαγωγή του αποφάσισε η Επιτροπή, με πρόταση της ΝΔ
Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Φωτογραφία αρχείου / Eurokinissi

Την επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη κατά κόσμο «Φραπέ» για να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και εάν επιμείνει στην άρνησή του, τότε θα εξεταστεί  να παραγγελθεί η βίαιη προσαγωγή του αποφάσισε η Επιτροπή, με πρόταση της ΝΔ. Την άμεση βίαιη προσαγωγή του αντιπρότειναν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. 

Η «δεύτερη» ευκαιρία, αυτόβουλης προσέλευσης στην κλήτευση της Εξεταστικής Επιτροπής του «Φραπέ» από τη ΝΔ προσήλθε ως ένας ελιγμός στο κοινό αίτημα που κατέθεσαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη που υποστηρίχθηκε και από όλα τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίαζαν την δεύτερη αυτή «ευκαιρία» που δόθηκε στον «Φραπέ» ότι η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή «παίζει ακόμα καθυστερήσεις και εμπαίζει την Εξεταστική Επιτροπή» υποστηρίζοντας ότι «αφού η ΝΔ  μεθόδευσε με προκλητικό τρόπο την προστασία του Γιώργου Ξυλούρη, προκαλώντας την κατακραυγή της ελληνικής κοινωνίας, τώρα η κυβερνητική πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής δηλώνει ότι «επιφυλάσσεται» ακόμα και για τη βίαιη προσαγωγή του, σε περίπτωση που ο εν λόγω μάρτυρας δεν αποδεχτεί τη νέα του κλήτευση στην Επιτροπή.  Συνεχίζουν να παίζουν καθυστερήσεις και να αντιμετωπίζουν τη Βουλή σαν τσιφλίκι τους. Η ΝΔ γνώριζε και η αντιπολίτευση κατέστησε σαφές ότι η επίκληση εκ μέρους του «γαλάζιου» κομματάρχη του δικαιώματος της σιωπής και της μη αυτοενοχοποίησης ήταν παντελώς αβάσιμη. Έπρεπε να έχει ήδη εκδοθεί ένταλμα βίαιης προσαγωγής του. Η τήρηση των νόμων και του Κανονισμού της Βουλής δεν επαφίεται στους πολιτικάντικους υπολογισμούς του Μεγάρου Μαξίμου. Επαναλαμβάνουμε το αυτονόητο αίτημά μας για την άμεση έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή».

Από την πλευρά της ΝΔ, πηγές έλεγαν με έμφαση ότι η άμεση κλήτευση για δεύτερη φορά του Γιώργου Ξυλούρη καθίσταται επιτακτική μετά τις αποκαλύψεις  που προέκυψαν χθες από την κατάθεση του μάρτυρα Λάμπρου Αντωνόπουλου, στενού φίλου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη και τέως προέδρου της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου πως είχε σχέσεις με την οικογένεια του Φραπέ. Η πρόταση που διατύπωσε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ήταν να γίνει επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη και εάν  δεν προσέλθει τότε να εξεταστεί η βίαιη προσαγωγή του, σημειώνοντας πάντως ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας ήδη ερευνάται από την Εισαγγελία για το αδίκημα της απείθειας με παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας ύστερα από την πρώτη του άρνηση να καταθέσει.

