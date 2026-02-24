ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην τελική ευθεία η Εξεταστική Επιτροπή, εβδομάδα εξελίξεων στη Βουλή

Στην τελική της φάση εισέρχεται η Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες να επιταχύνονται μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και το πολιτικό ενδιαφέρον να μεταφέρεται εκ νέου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Σήμερα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, τα κόμματα που συμμετείχαν στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναμένεται να καταθέσουν τα πορίσματά τους. Η συζήτησή τους στην Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026, ενώ την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 το τελικό πόρισμα θα παραδοθεί στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος και θα ορίσει την ημερομηνία συζήτησης στην Ολομέλεια.

Το πολιτικό θερμόμετρο παραμένει στα ύψη, καθώς το ΠΑΣΟΚ ζητεί νέα παράταση των εργασιών και την κλήση επιπλέον μαρτύρων, αίτημα που απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία, επικαλούμενη τόσο τη διάρκεια της διαδικασίας όσο και τον αριθμό των προσώπων που έχουν ήδη εξεταστεί για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από την πλευρά της, η αντιπολίτευση επιμένει στην ανάγκη πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης, ιδίως μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο νέου κύκλου εξελίξεων, εφόσον προκύψουν πρόσθετα στοιχεία.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια αναμένεται να αποτελέσει το αποκορύφωμα της πολιτικής αντιπαράθεσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συμμετοχή πολιτικών αρχηγών και χωρίς να προβλέπεται ψηφοφορία επί του πορίσματος.