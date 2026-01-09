Ορκίστηκε ο νέος Μουφτής Διδυμοτείχου Εμίν Σερίφ – Ιστορική μέρα για την Πολιτεία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης

Ως ιστορική στιγμή για την ελληνική Πολιτεία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης χαρακτηρίζεται η ορκωμοσία του νέου Μουφτή Διδυμοτείχου, Εμίν Σερίφ, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα (09.01.2026) στο υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σηματοδοτώντας την πρώτη εφαρμογή στην πράξη του θεσμικού πλαισίου που θεσπίστηκε με τον νόμο 4964/2022.

Στις δηλώσεις της, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε την ημέρα «ιδιαίτερα σημαντική για την Ελληνική Πολιτεία και τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης», επισημαίνοντας ότι «για πρώτη φορά εφαρμόζεται με πληρότητα και διαφάνεια ένα σύγχρονο και θεσμικά κατοχυρωμένο πλαίσιο επιλογής Μουφτήδων». «Σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται από εντάσεις και διαιρέσεις, ο διάλογος, η κατανόηση και η θεσμική τάξη παραμένουν ο μόνος ασφαλής δρόμος για την πρόοδο και την κοινωνική συνοχή» σημείωσε επίσης.

Όπως είπε, «η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου η θρησκευτική ελευθερία και ο αμοιβαίος σεβασμός αποτελούν θεμέλια της κοινωνικής μας ζωής». «Η ενότητα, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η κοινή μας προσήλωση στην ειρήνη και την ευημερία αποτελούν θεμέλιο για το μέλλον όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε, με θεσμική συνέπεια, υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς μας θεσμούς» πρόσθεσε.

Ο νόμος 4964/2022, ο οποίος είχε θεσμοθετηθεί επί υπουργίας Νίκης Κεραμέως, αντικατέστησε το προηγούμενο καθεστώς που ίσχυε από το 1991, εισάγοντας διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες για την επιλογή των Μουφτήδων, σε εναρμόνιση με το Σύνταγμα, τη Συνθήκη της Λωζάνης και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μέχρι σήμερα, η ισχύουσα νομοθεσία είτε δεν είχε εφαρμοστεί στην πράξη είτε καλυπτόταν από εθιμικές πρακτικές. Η σημερινή (09.01.2026) τελετή θεωρείται τομή, καθώς σηματοδοτεί την επίσημη ενεργοποίηση του νέου πλαισίου και την ενίσχυση του κύρους του θεσμού της Μουφτείας.

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Έβρου, Χρήστος Δερμετζόπουλος, ο βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, Ιλχάν Σαμπρή Αχμέτ, ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής, τοποτηρητές Μουφτήδες, πρόεδροι διαχειριστικών επιτροπών μουσουλμανικής περιουσίας, Ιεροδιδάσκαλοι, καθώς και εκπρόσωποι της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Ποιος είναι ο Εμίν Σερίφ

Ο Εμίν Σερίφ γεννήθηκε το 1967 στο χωριό Σιδηρώ του νομού Έβρου, είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Ομιλεί, πέραν της ελληνικής, την αραβική και την τουρκική γλώσσα. Το 1980 μετέβη στη Δαμασκό, όπου φοίτησε στο Ισλαμικό Ινστιτούτο Al-Furqan. Ήταν ο πρώτος Έλληνας μουσουλμάνος που μετέβη εκεί για σπουδές. Στη συνέχεια υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και ακολούθως σπούδασε στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο της Μεδίνας, στο Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας.

Από το 2004 υπηρετεί ως Ιμάμης στον Έβρο. Την ίδια χρονιά διορίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας για την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών των μουσουλμάνων αθλητών κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ζητήματα θρησκευτικών μειονοτήτων, έχει τελέσει το προσκύνημα του Χατζ ως προσκεκλημένος του βασιλιά της Σαουδικής Αραβίας και έχει συμβάλει στη συντακτική ομάδα του βιβλίου Ισλαμικές Αρχαιότητες στην Ξάνθη.