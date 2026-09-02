Ορόσημο για τη ΝΔ η φετινή ΔΕΘ: Που ποντάρει το Μέγαρο Μαξίμου και ποιοι οι «κερδισμένοι» των μέτρων που θα ανακοινωθούν

Η φετινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα για τη ΔΕΘ, κρίνεται ως υπαρξιακής σημασίας για τη ΝΔ, η οποία «ποντάρει» στο πακέτο των παροχών που θα εξαγγείλει ο πρωθυπουργός για να πάρει τις απαραίτητες δημοσκοπικές «ανάσες». Αυτές άλλωστε θα της επιτρέψουν να οδηγηθεί στις κάλπες με άλλη δυναμική και στην περίπτωση που απαιτηθεί να σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας, η Πειραιώς να έχει το «πάνω χέρι» για την επόμενη ημέρα.

Με στόχο τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση της «γαλάζιας» βάσης, εν όψει και της ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το βράδυ του Σαββάτου από το Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη για τη ΔΕΘ, αναμένεται να ανακοινώσει πακέτο μέτρων, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ, για τη στήριξη του εισοδήματος κοινωνικών και οικονομικών ομάδων που κατά το πλείστον είναι δυσαρεστημένοι με τη ΝΔ και σήμερα βρίσκονται στη μεγάλη δεξαμενή των αναποφάσιστων.

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Στο Μέγαρο Μαξίμου οι συσκέψεις είναι πυκνές. Το καλάθι των μέτρων έχει «κλειδώσει» στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, ενώ συζητούνται και παρεμβάσεις για προβλήματα (γραφειοκρατικού τύπου κ.α.) που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος αλλά διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Κωδικός – «προσέγγισης μεσαίας τάξης»

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων της κυβέρνησης είναι η μεσαία τάξη, μία κρίσιμη μάζα, που παραδοσιακά καθορίζει το αποτέλεσμα της κάλπης, και που στις ευρωεκλογές του 2024, ένα χρόνο μετά τις εθνικές εκλογές, απομακρύνθηκε μαζικά από το κυβερνών κόμμα.

Στους «κερδισμένους» της ΔΕΘ είναι κυρίως οι περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης να εστιάζει στη μείωση του φορολογικού βάρους, στην ενίσχυση της ρευστότητας και τη διόρθωση αδικιών.

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Για τους περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται να επιβραβευτούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, έχουν προφίλ διασύνδεσης με τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ και πληρώνουν σταθερά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ενώ «στο τραπέζι» βρίσκονται επίσης αλλαγές στα κριτήρια τζίρου και μισθοδοσίας, που σήμερα μπορούν να προσαυξήσουν το τεκμήριο.

Κυβερνητικά στελέχη τονίζουν με έμφαση ότι η πλήρης κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος είναι «απαγορευτική», επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε δημοσιονομική «τρύπα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ (τα έσοδα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ θα μειωνόταν σε 300 με 350 εκατ. ευρώ), ενώ η κυβέρνηση θα «έδινε το σήμα» ότι υποχωρεί από στρατηγικές της αποφάσεις και δεσμεύσεις.

Διορθώσεις, και όχι κατάργηση, αναμένεται να ανακοινωθούν και όσον αφορά στην προκαταβολή φόρου. Σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται να υπάρξουν μειώσεις σε βάθος τριετίας ή τετραετίας.

«Κλειδωμένη» θεωρείται η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, ενώ «στο τραπέζι» βρίσκεται και η περαιτέρω μείωση ασφαλιστικών εισφορών, πέρα από τη μείωση κατά 0,5 μονάδες που έχει ήδη αποφασιστεί.

Εργαζόμενοι και οικογένειες

Από τη Θεσσαλονίκη, ο πρωθυπουργός αναμένεται να εστιάσει στον στόχο της κυβέρνησης για κατώτατο μισθό τουλάχιστον στα 950 ευρώ το 2027. Αύξηση που «αγγίζει» τους χαμηλόμισθους του ιδιωτικού τομέα, αλλά μέσω του μηχανισμού σύνδεσης μετακυλίεται σε επιδόματα, μισθολογικά κλιμάκια κα.

Παράλληλα, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, έχει συζητηθεί και η ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, ώστε το μεγαλύτερο μέρος των μισθολογικών αυξήσεων να περνά μέσω κλαδικών συμφωνιών.

Μειώσεις συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, όπως είναι οι βρεφικές πάνες, επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τις οικογένειες με παιδιά, ενώ έχει συζητηθεί και η περαιτέρω μείωση της φορολογίας στις τρίτεκνες οικογένειες.

Επίσης, αναμένεται τον Δεκέμβριο να δοθεί επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί σε παντρεμένα ζευγάρια και μονογονεϊκές οικογένειες, βάσει των ίδιων εισοδηματικών κριτηρίων που εφαρμόστηκαν πριν από μερικούς μήνες.

Νέοι και στεγαστικό

Με στόχο δε, την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος – που «αγγίζει» κυρίως τα νέα ζευγάρια – στον σχεδιασμό της κυβέρνησης βρίσκονται νέα ή διευρυμένα χρηματοδοτικά εργαλεία για αγορά κατοικίας, κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά σπίτια στη μακροχρόνια μίσθωση και φορολογικές παρεμβάσεις για τους ιδιοκτήτες.

Επίσης, έχουν συζητηθεί αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος από ενοίκια και στοχευμένες κινήσεις στον ΕΝΦΙΑ, κάτι όμως που δεν έχει «κλειδώσει», καθώς το αν και το πόσο, θα εξαρτηθούν από τον δημοσιονομικό χώρο που θα καταλάβουν τα υπόλοιπα μέτρα.

Συνταξιούχοι

Το Μέγαρο Μαξίμου μαζί με το οικονομικό επιτελείο έχει εξετάσει ένα διευρυμένο «πακέτο» παρεμβάσεων για τους συνταξιούχους με ορίζοντα εφαρμογής κυρίως από το 2027.

Συγκεκριμένα, φέρεται να έχει προγραμματιστεί οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων από τον ερχόμενο Ιανουάριο, αύξηση της έκτακτης οικονομικής βοήθειας που καταβάλλεται τον Νοέμβριο σε ευάλωτους συνταξιούχους, αναμόρφωση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αλλά και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για περίπου 500.000 συνταξιούχους που εξακολουθούν να επιβαρύνονται με αυτή.

Αγρότες

Στους «κερδισμένους» της ΔΕΘ είναι και οι αγρότες, μια πολυπληθής ομάδα ψηφοφόρων η οποία έχει συγκρουστεί με την κυβέρνηση, και για την οποία τώρα το Μαξίμου, πέραν της ταχύτητας στις πληρωμές ΟΣΔΕ από την ΑΑΔΕ και τις πληρωμές των επιδομάτων, φέρεται να έχει επεξεργαστεί και μέτρα φορολογικής ελάφρυνσης.

Από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει και την «Ατζέντα 2030», η οποία, όπως και το «καλάθι της Δ.Ε.Θ.», στοχεύει στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Ουσιαστικά πρόκειται για το κυβερνητικό πρόγραμμα, τον οδικό χάρτη για την επόμενη τετραετία, με τον οποίο η Ν.Δ. θα διεκδικήσει μία νέα εκλογική νίκη, την τρίτη κατά σειρά.