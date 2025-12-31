Ορόσημο τα Θεοφάνεια για το Plan b’ της κυβέρνησης για τους αγρότες: Πρόστιμα και αφαίρεση πινακίδων στο τραπέζι

Με τη φράση: «αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ» ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνέντευξη του στο Action24 έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης για τους αγρότες.

Το Μέγαρο Μαξίμου αλλάζει στάση και εφόσον η προσπάθεια για καθίσουν κυβέρνηση και αγρότες στο «τραπέζι του διαλόγου» δεν αποδώσει καρπούς μετά την Πρωτοχρονιά, επεξεργάζεται προς εφαρμογή Plan b’ για την αποκλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ορόσημο τα Θεοφάνεια…

Το χρονικό ορόσημο για την εφαρμογή του είναι τα Θεοφάνεια. Η κυβέρνηση δηλώνει ότι δεν θεωρεί ότι πρέπει να φτάσει στο σημείο «να αναγκαστεί να πάει σε ένα Plan b’», ωστόσο διαμηνύει ότι επιβολή του καθίσταται μονόδρομος αν συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες μετά τις γιορτές αυτή η αδιέξοδη κατάσταση.

Οι εισηγήσεις…

Στο «τραπέζι των συζητήσεων», εφόσον έως και τα Φώτα (06/01/2026), δεν έχουν εκτονωθεί οι κινητοποιήσεις των αγροτών, βρίσκονται υπό επεξεργασία μια σειρά μέτρων.

Μεταξύ αυτών, είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Η επιβολή διοικητικών προστίμων για την παρουσία των τρακτέρ στις εθνικές οδούς αλλά και σε υποδομές, όπως τα τελωνεία, τα αεροδρόμια κ.α.. Το πρόστιμο θα αφορά στους ιδιοκτήτες τρακτέρ που παρακωλύουν τις συγκοινωνίες, με αποτέλεσμα τόσο την ταλαιπωρία πολιτών, όσο και την παρεμπόδιση στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, με συνέπειες και στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας

-Η επιβολή διοικητικών κυρώσεων και κυρίως η αφαίρεση πινακίδων από τα τρακτέρ.

-Ο καταλογισμός ποινών με παραπομπή στη Δικαιοσύνη όσων σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για ποινικές, διοικητικές / αστικές ευθύνες.

«Περισσότερες κυρώσεις…»

«Αυτά τα πληρώνουμε εμείς (οι Έλληνες φορολογούμενοι), δεν τα πληρώνουν αυτοί που σηκώνουν τα διόδια. Αυτά μπορεί η Πολιτεία και οφείλει να τα επιβλέψει, να εφαρμόσει τον νόμο, να συλλάβει τους παράνομους… Αυτό μπορεί να το κάνει» δήλωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (στο Black Box / parapolitika.gr).

«Το Plan b’ θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο» πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Τι δεν συζητείται…

Κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν πάντως ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αντιμετωπιστούν τα αγροτικά μπλόκα με βάση τα όσα προβλέπει ο ποινικός κώδικας (άρθρο 292 Ποινικού Κώδικα – Παραβίαση συγκοινωνιών), ο οποίος έχει αυστηρές προβλέψεις για την παρακώληση των συγκοινωνιών και προβλέπει ακόμη και φυλάκιση υπό όρους.

«Μονόδρομος…»

Κι αν την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς η κυβέρνηση κράτησε μια μη στάση που δεν οδηγούσε σε συγκρούσεις με τους αγρότες, «επενδύοντας» στον διάλογο, μετά από μπαράζ συσκέψεων και αφού προηγήθηκαν και «επιθέσεις» αγροτών εναντίον συναδέλφων τους που έδειξαν διάθεση για συζητήσεις με την Πολιτεία, το Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισε ότι πρέπει να σκληρύνει τη στάση του. «Είναι μονόδρομος» δηλώνει αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος στο newsit.gr.

«Θα εφαρμοστεί ο νόμος»

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βίας για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους. Έτσι κάλεσε επανειλημμένα σε διάλογο τους αγρότες για να βρεθούν λύσεις… Ελπίζω να υπάρξει απάντηση το επόμενο διάστημα» δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαιώνοντας τη βούληση της κυβέρνησης να σκληρύνει τη στάση της εφόσον δεν αποκλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις μετά τις γιορτή της Πρωτοχρονιάς

«Πολιτικές επιδιώξεις…»

«Απ’ ό,τι πληροφορούμαστε, οι άνθρωποι που είπαν ότι θέλουν να γίνει διάλογος έγιναν αντικείμενο τραμπουκισμού και πίεσης από συναδέλφους τους… Όταν οι ίδιοι λένε ότι θα μείνουμε στα μπλόκα μέχρι να πέσει η κυβέρνηση, τότε δηλώνουν την πολιτική τους επιδίωξη» δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, αφήνοντας σαφείς αιχμές για κομματικές παρεμβάσεις στις κινητοποιήσεις, με την κυβέρνηση να «σεντράρει» κυρίως το ΚΚΕ.