Πάιατ για επίσκεψη Μητσοτάκη στις ΗΠΑ: Σπάνια έχω δει τόσο ζεστή υποδοχή

Στην ίδια ανάρτηση ο Τζέφρι Πάιατ παραθέτει και το οπτικοακουστικό υλικό από τους χαιρετισμούς του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Μάικ Πενς και του υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, κατά την επίσημη δεξίωση που παρέθεσε η αμερικανική κυβέρνηση στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς τιμήν του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Here’s video of @VP and @SecPompeo remarks at our reception for @PrimeministerGR Mitsotakis and @MarevaGrabowski In 30 years as an American diplomat I’ve seldom seen such a genuinely warm and enthusiastic welcome for a foreign leader. https://t.co/UTCGCbi8h6

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) 10 Ιανουαρίου 2020