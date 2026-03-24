Πάλμας μετά τη συνάντηση με Δένδια: Έτοιμες Ελλάδα και Κύπρος για ανθρωπιστικές αποστολές και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες

Μήνυμα στενού συντονισμού Αθήνας και Λευκωσίας απέναντι στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή εξέπεμψαν ο Νίκος Δένδιας και ο Κύπριος υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας, μετά τη συνάντησή τους την Τρίτη (24.03.2026) στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων Αθηνών (ΛΑΕΔ), με τον δεύτερο να τονίζει ότι οι δύο χώρες είναι έτοιμες να στηρίξουν τόσο ανθρωπιστικές αποστολές όσο και ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση του πολέμου στην περιοχή.

Ο Βασίλης Πάλμας, ο οποίος βρίσκεται στην πρωτεύουσα προκειμένου να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση της 25ης Μαρτίου, ευχαρίστησε δημοσίως τον ομόλογό του για την άμεση ανταπόκριση της Αθήνας στην ενίσχυση της ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Ευχαριστώ για ακόμη μία φορά το φίλο μου υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια για την άμεση ανταπόκριση της Ελλάδας με τις φρεγάτες “Κίμων” και “Ψαρά” και τα F-16 τα οποία απέστειλε από την πρώτη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία», ανέφερε, περιγράφοντας τη συνδρομή αυτή ως μέρος μιας «ομπρέλας προστασίας» της Κύπρου λόγω της παρατεταμένης αστάθειας στην περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Κύπριος υπουργός στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν από κοινού Ελλάδα και Κύπρος, όχι μόνο στο πεδίο της ασφάλειας, αλλά και στο πεδίο της διπλωματίας και της ανθρωπιστικής δράσης. Όπως είπε, οι δύο χώρες διαπίστωσαν από κοινού τον «ουσιαστικό και αναβαθμισμένο ρόλο» που θα μπορούσαν να έχουν στην περιοχή, ενώ σημείωσε ότι «ο ανθρωπιστικός ρόλος που μπορούμε να έχουμε οι δύο χώρες σε συνεργασία είναι ισχυρός και αδιαμφισβήτητος».

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Βασίλης Πάλμας υπογράμμισε ότι Αθήνα και Λευκωσία είναι έτοιμες «ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσουμε είτε ανθρωπιστικές αποστολές, είτε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες για επανέναρξη ενός πολιτικού διαλόγου στην περιοχή», με στόχο -όπως είπε- να μπορέσει η διπλωματία να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για συνομιλίες «για να λήξει αυτός ο πόλεμος».

Από την πλευρά του, ο Νίκος Δένδιας έκανε λόγο για ακόμη μία ευκαιρία ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων με τον Κύπριο ομόλογό του, τόσο για τις διμερείς αμυντικές σχέσεις όσο και για τη συνολική εικόνα αστάθειας στη γειτονιά της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο Ελληνας υπουργός ανέφερε ότι συζητήθηκε η ελληνική στρατιωτική παρουσία στη Μεγαλόνησο, «στη θάλασσα και στον αέρα», σημειώνοντας ότι αυτή «θα αξιολογείται διαρκώς επί τη βάσει των συνθηκών».

Ο Νίκος Δένδιας ανέδειξε επίσης τις ευρύτερες παραμέτρους της κρίσης, επισημαίνοντας ότι στο τραπέζι βρέθηκαν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στον Λίβανο και στο Ιράν, καθώς και οι οικονομικές πιέσεις που προκαλεί η άνοδος των τιμών της ενέργειας. «Συζητήσαμε όμως και ευρύτερα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, την κατάσταση στον Λίβανο, την κατάσταση στο Ιράν, τα πλήγματα που δέχονται οι οικονομίες μας από την αύξηση της τιμής της ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε επίσης ότι επανήλθε στη συζήτηση και το ενδιαφέρον της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προμήθεια των συστημάτων «Κένταυρος». Οπως είπε, ο Βασίλης Πάλμας πρόκειται να επισκεφθεί την ΕΑΒ για παρουσίαση των συστημάτων, προσθέτοντας ότι το κυπριακό ενδιαφέρον είναι «δεδομένο και ισχυρό».