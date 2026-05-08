Κωστής Χατζηδάκης: Παραγωγικότητα, επενδύσεις και αξιολόγηση στο επίκεντρο των νέων μεταρρυθμίσεων

Την ανάγκη για μια «νέα γενιά μεταρρυθμίσεων» σε πέντε βασικούς άξονες υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας την Παρασκευή (08.05.2026) στο 2ο οικονομικό συνέδριο της «Ημερησίας», θέτοντας στο επίκεντρο την παραγωγικότητα, τις επενδύσεις και τη δικαιότερη διάχυση του πλούτου.

«Μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να προχωρήσει με σωφροσύνη, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα, μακριά από τα λάθη του παρελθόντος, μαγικές συνταγές και ψεκασμένες θεωρίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωστής Χατζηδάκης, σημειώνοντας πως είναι «εθνική υποχρέωση» να μην πάνε χαμένες οι θυσίες της περασμένης δεκαετίας και οι επιτυχίες των τελευταίων ετών. «Σε έναν κόσμο που αλλάζει, χρειαζόμαστε μια νέα γενιά μεταρρυθμίσεων. Διαφορετικά οι άλλοι θα ξεφύγουν μπροστά κι εμείς θα μείνουμε πίσω», τόνισε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης συνέδεσε τη νέα μεταρρυθμιστική ατζέντα με τη συνεργασία που έχει ανακοινωθεί με τον ΟΟΣΑ, την Τράπεζα της Ελλάδος και το ΙΟΒΕ για την κατάρτιση του σχεδίου «Πισσαρίδης 2». Όπως είπε, το νέο σχέδιο θα πρέπει να εκπέμπει δύο βασικά μηνύματα: έμφαση στην παραγωγικότητα και πιο δίκαιη διάχυση του πλούτου, ώστε να ενισχυθεί ουσιαστικά η κοινωνική συνοχή.

Οι πέντε άξονες

Πρώτος άξονας, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, είναι η διατήρηση της δημοσιονομικής σοβαρότητας. Ο Κωστής Χατζηδάκης υποστήριξε ότι τα πλεονάσματα επέτρεψαν στην κυβέρνηση να διαθέσει πρόσθετους πόρους για κοινωνικές ανάγκες, επισημαίνοντας πως για χώρες όπως η Ελλάδα «τα πλεονάσματα είναι σημαντικότερα από ό,τι για μια ισχυρή χώρα του Βορρά».

Δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των επενδύσεων. Ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση των ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιομηχανία, καθώς και στην ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης της Δικαιοσύνης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τρίτος άξονας είναι ένα κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στο gov.gr, στα ψηφιακά εργαλεία στο ΕΣΥ, στους αριθμούς 1555 και 1566, αλλά και στην επιτάχυνση της έκδοσης των συντάξεων. Όπως είπε, το επόμενο μεγάλο βήμα είναι η πλήρης αξιολόγηση της δημόσιας διοίκησης, ώστε να εμπεδωθεί ότι «το κράτος πρέπει να είναι υπηρέτης της επιχειρηματικότητας και των πολιτών».

Τέταρτος άξονας είναι οι επενδύσεις στις ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις, στα περιφερειακά αεροδρόμια και στα λιμάνια. Ο Κωστής Χατζηδάκης σημείωσε ότι οι υποδομές αυτές δεν αποτελούν απλώς τομεακές πολιτικές, αλλά «εργαλεία περιφερειακής ισχύος και στήριξης του παραγωγικού ιστού της χώρας», προσθέτοντας πως η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει και σε υποδομές data centers και τεχνητής νοημοσύνης.

Πέμπτος άξονας είναι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, με αναβάθμιση δεξιοτήτων, κατάρτιση και επανακατάρτιση που δεν θα περιορίζονται, όπως είπε, σε «απλά πιστοποιητικά», αλλά θα συνδέονται με ουσιαστική εκπαίδευση και πιστοποίηση.

«Δεν έχουμε αίσθημα αυταρέσκειας»

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει «αίσθημα αυταρέσκειας», καθώς, όπως είπε, υπάρχουν ακόμη πολίτες που δυσκολεύονται, ενώ οι διεθνείς κίνδυνοι παραμένουν.

«Χρειάζεται σοβαρότητα, φρόνηση, σχέδιο, ταχύτητα, προσαρμοστικότητα και συνεχής παρακολούθηση του διεθνούς περιβάλλοντος», ανέφερε.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να παραμείνει «χρήσιμη για την πατρίδα», επιμένοντας πως δεν πρόκειται να ανταγωνιστεί όσους «λένε πιο εντυπωσιακά πράγματα».

«Θα μείνουμε στο πεδίο του ρεαλισμού, της κοινής λογικής και της αποτελεσματικότητας», επεσήμανε.