Παναγιώτης Λαφαζάνης στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινικές και πολιτικές ευθύνες υπουργών της ΝΔ

Καμία σύνδεση με τη ρύθμιση για τα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που υπεγράφη το 2017, δεν είχε η ΚΥΑ 335 του Μαΐου 2015, υποστήριξε στην κατάθεσή του στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση που συνυπέγραψε με τον Γιάννη Τσιρώνη αποτέλεσε συνέχεια της πολιτικής Καρασμάνη και δεν σχετίζεται με τις μεταγενέστερες αποφάσεις επί υπουργίας Αποστόλου.

«Η ΚΥΑ 335 που υπέγραψα τον Μάιο 2015 μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Γιάννη Τσιρώνη ήταν συνέχεια της απόφασης του Γιώργου Καρασμάνη και δεν είχε καμία σχέση με τη δεύτερη απόφαση για βοσκοτόπια χωρίς ζώα, που υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017 από τον αναπληρωτή υπουργό Βαγγέλη Αποστόλου». Αυτό κατέθεσε στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος, και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης, από τις 27 Ιανουαρίου του 2015 έως τις 18 Ιουλίου του ίδιου έτους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, υποστήριξε ότι «στο διάστημα λιγότερο των έξι μηνών που διετέλεσε υπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ούτε τον χρόνο ούτε τις αρμοδιότητες και τη γνώση για τα αγροτικά ζητήματα και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που προέκυψαν αργότερα».

Ο κ. Λαφαζάνης μίλησε για «εγκληματικό κύκλωμα που ξεκίνησε από συμφέροντα, με την κάλυψη της κυβέρνησης της Ν.Δ.» και για «ποινικές και πολιτικές ευθύνες υπουργών της», ενώ υποστήριξε ότι η δική του προσπάθεια «επικεντρώθηκε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον ελληνικό λαό, τις οποίες η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε θρύψαλα».

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Λαφαζάνη κατά Βορίδη και Αυγενάκη

Απαντώντας στον εισηγητή της Ν.Δ. Μακάριο Λαζαρίδη, ο κ. Λαφαζάνης τόνισε ότι πάνω στην υπουργική απόφαση 335 «οι υπουργοί, κυρίως της Ν.Δ., ασέλγησαν βάναυσα, την κάνανε φύλλο και φτερό με απαράδεκτες σκανδαλώδεις παρεμβάσεις, με συνέπεια να διαμορφωθεί στην κτηνοτροφία το εγκληματικό κύκλωμα με πολιτικά πρόσωπα της Ν.Δ. και ιθύνοντα νου κυρίως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η πιο σημαντική απόδειξη είναι αυτά που έπραξε ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, που υπέγραψε μαζί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Αθανάσιο Καπρέλη, ο οποίος επεξεργάστηκε τη λύση και έβαλε το ”συμφωνώ”. Δεν είχε κανένα λόγο να την υπογράψει. Ήταν δουλειά του διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ να την υπογράψει. Προφανώς ο κ. Καπρέλης είχε ανησυχία για την απόφασή του και ήθελε ο ίδιος κάλυψη. Αν δεν είχε δίπλα την υπογραφή του υπουργού, δεν θα είχε νομιμοποίηση», σημείωσε.

Οπως είπε ο κ. Λαφαζάνης, «η υπογραφή της απόφασης Καπρέλη που έχει το ”συμφωνώ” Βορίδη είναι σκαστή παρανομία, γιατί στην ΚΥΑ που εμείς υπογράψαμε με τον κ. Τσιρώνη υπάρχει ρητή παράγραφος που αναφέρει ότι απαγορεύεται κτηνοτρόφοι να μεταφέρουν και να χρησιμοποιούν βοσκοτόπους για την κατανομή εθνικού αποθέματος σε άλλη ενότητα – δεν μπορούσε να πάει από την ηπειρωτική Ελλάδα σε νησιά».

«Το τέχνασμα Βορίδη ήταν ότι στην υπουργική απόφαση αναφέρεται σε μετακινούμενους κτηνοτρόφους ενώ αυτό απαγορευόταν. Επιτρεπόταν μόνο σε περιοχές που υπάρχει απόθεμα στην ίδια χωρική ενότητα και όχι να πάρουν βοσκότοπους χωρίς ζώα. Αρα το σκάνδαλο ήταν ότι θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να δηλώνει βοσκότοπους σε άλλη περιοχή, χωρίς ζώα, χωρίς χρονικό περιορισμό, χωρίς σταβλικές εγκαταστάσεις και να παίρνει κοινοτική ενίσχυση. Ήταν μια προσπάθεια αυτή η απόφαση να μετατραπεί σε όχημα της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης και να λυμαίνονται ενισχύσεις της Ε.Ε. οι επιτήδειοι. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα για απιστία και έπρεπε ο κ. Βορίδης και ο κ. Αυγενάκης να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λαφαζάνης.

Ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ Λαφαζάνη – Λαζαρίδη

Στις αναφορές αυτές αντέδρασε έντονα ο κ. Λαζαρίδης επισημαίνοντας στον κ. Λαφαζάνη ότι «πάει πολύ να λέει ότι υπουργοί της κυβέρνησης της Ν.Δ. ασέλγησαν βάναυσα, όταν ο ίδιος προσωπικά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αντί να ασχοληθούν με την παραγωγική ανασυγκρότηση έπαιξαν την τύχη της χώρας στα ζάρια».

«Ησασταν υπουργός και δεν ξέρατε τι υπογράφατε; Με την ΚΥΑ 873 του 2017 για την κατανομή βοσκοτόπων στη χώρα, που υπέγραψε ο κ. Αποστόλου, με πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ τον κ. Καπρέλη και μετά υπέγραψε και ο κ. Αραχωβίτης, κατανέμονται εκτάσεις σε μη επιλέξιμες εκτάσεις ενώ δόθηκε δυνατότητα σε κτηνοτρόφους να μη διαθέτουν ζωικό κεφάλαιο», σημείωσε ο κ. Λαζαρίδης.

«Εγώ δεν ήμουν υπουργός σε αυτές τις κυβερνήσεις. Αν αυτοί κάνανε τα ίδια με αποφάσεις τους, έχουν ευθύνη», σχολίασε ο μάρτυρας.

Ακόμα ο κ. Λαφαζάνης, απαντώντας σε άλλες ερωτήσεις του κ. Λαζαρίδη, ανέφερε ότι «δεν υπήρξε πολιτική εντολή να χαρακτηριστούν βοσκότοποι χωρίς ζώα» ενώ υποστήριξε ότι επί δικής του υπουργικής θητείας «ο πρόεδρος και οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν επιλέχθηκαν με κομματικό χρώμα αλλά με κριτήρια γνώσης του αντικειμένου».

Ο κ. Λαφαζάνης ανέφερε ότι ήταν κατά της τεχνικής λύσης ενώ στην ερώτηση τι έκανε για να σπάσει το μονοπώλιο στον Οργανισμό απάντησε: «Δεν το άγγιξα το θέμα, δεν είχα χρόνο. Ηταν στις προθέσεις μου αλλά δεν πρόλαβα, παραιτήθηκα για να υπερασπιστώ τις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ που είχαμε αναλάβει απέναντι του λαού, που έγιναν θρύψαλα».

Απαντώντας σε ερώτηση της εισηγήτριας του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο πρώην υπουργός δήλωσε αντίθετος με τον τεχνικό σύμβουλο, τον οποίο χαρακτήρισε «γάγγραινα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Σε άλλη ερώτηση της κ. Αποστολάκη, επανέλαβε ότι «η ΚΥΑ τον Μάιο του 2015 με τη δική μου υπογραφή και του αναπληρωτή υπουργού Γιάννη Τσιρώνη δεν έχει καμία σχέση με τη δεύτερη ΚΥΑ που υπεγράφη τον Ιούλιο 2017 -όταν εγώ είχα φύγει από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- για την κατανομή βοσκοτόπων χωρίς ζώα, η οποία αποτελεί εστία ανάπτυξης του σκανδάλου για την κατανομή εθνικού αποθέματος».

«Το διάστημα που παραμείνατε στο υπερ-υπουργείο, είχατε κάποια παρέμβαση ή υπήρξε αλλαγή πολιτικής για τα διαχειριστικά σχέδια;», ρώτησε η Μ. Αποστολάκη.

«Οχι. Δεν είχα ούτε την παραμικρή συνεργασία με τον διοικητή ή το διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή το παραμικρό τηλέφωνο από οποιονδήποτε…», απάντησε.