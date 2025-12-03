Πολιτική

Πάνος Καμμένος: Η απάντηση στον Άρη Πορτοσάλτε – «Έχω αποσυρθεί αλλά δεν το αποκλείω να επιστρέψω»

«Ο Πορτοσάλτε με ονομάζει τυχοδιώκτη εδώ και 30 λεπτά για το ότι έσωσα την πατρίδα ενώ μάτωνε» γράφει ο Πάνος Καμμένος
Πάνος Καμμένος
EUROKINISSI/ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική άφησε ανοιχτό ο πρώην υπουργός Άμυνας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος.

Μετά από δηλώσεις του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε στην καθημερινή εκπομπή του, ο Πάνος Καμμένος έσπευσε στον λογαριασμό του στο X και απάντησε, λέγοντας ότι παρόλο που έχει αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή, πλέον δεν αποκλείει το να επιστρέψει.

«Δίνω λύση όταν όλοι πνίγονται», έγγραψε Πάνος Καμμένος, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην περίοδο 2015 – 2019.

Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

Ο Πορτοσάλτε με ονομάζει τυχοδιώκτη εδώ και 30 λεπτά για το ότι έσωσα την πατρίδα ενώ μάτωνε. Έχω αποσυρθεί αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα. Η Ελλάδα αλλάζει με την στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο που έχτισα. Γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται. Δεν το αποκλείω λοιπόν….

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
91
90
83
75
61
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εύα Καϊλή για τη σύλληψη της Φεντερίκα Μογκερίνι: Το Βέλγιο δεν είναι ασφαλές μέρος για πολιτικούς, ιδιαίτερα Ιταλούς
Η Καϊλή χαρακτήρισε την έρευνα ως μέρος μιας «επιχείρησης κατά της Ιταλίας», η οποία καταστρέφει πολιτικές καριέρες - Ο παραλληλισμός με το Qatargate
Εύα Καϊλή 11
Τα μπλόκα των αγροτών προκαλούν «πονοκέφαλο» στην κυβέρνηση: Οι ανήσυχοι βουλευτές επαρχίας και οι «κόκκινες γραμμές»
Αύριο ο πρωθυπουργός, παραθέτει δείπνο στο πρώτο γκρουπ βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι περιμένουν, μεταξύ άλλων, να ακούσουν τις θέσεις του για το θέμα
Μπλόκα αγροτών
Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα: Με σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης»
Ο Αλέξης Τσίπρας θα εξαπολύσει ολομέτωπη επίθεση κατά της κυβέρνησης και θα περιγράψει με μελανά χρώματα τις επιλογές της κυβέρνησης που, κατά τον ίδιο, έχουν οδηγήσει τη χώρα σε αδιέξοδο
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα 22
Newsit logo
Newsit logo