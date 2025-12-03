Πάνος Καμμένος: Η απάντηση στον Άρη Πορτοσάλτε – «Έχω αποσυρθεί αλλά δεν το αποκλείω να επιστρέψω»

Το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην πολιτική άφησε ανοιχτό ο πρώην υπουργός Άμυνας, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, Πάνος Καμμένος.

Μετά από δηλώσεις του δημοσιογράφου Άρη Πορτοσάλτε στην καθημερινή εκπομπή του, ο Πάνος Καμμένος έσπευσε στον λογαριασμό του στο X και απάντησε, λέγοντας ότι παρόλο που έχει αποσυρθεί από την πολιτική σκηνή, πλέον δεν αποκλείει το να επιστρέψει.

«Δίνω λύση όταν όλοι πνίγονται», έγγραψε Πάνος Καμμένος, μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στην περίοδο 2015 – 2019.

Η ανάρτηση του Πάνου Καμμένου

Ο Πορτοσάλτε με ονομάζει τυχοδιώκτη εδώ και 30 λεπτά για το ότι έσωσα την πατρίδα ενώ μάτωνε. Έχω αποσυρθεί αλλά με αυτή την επίθεση το ξανασκέφτηκα. Η Ελλάδα αλλάζει με την στρατηγική συμφωνία με τις ΗΠΑ, Ισραήλ, Αίγυπτο που έχτισα. Γνωρίζουν ότι λύση δίνω όταν όλοι πνίγονται. Δεν το αποκλείω λοιπόν….