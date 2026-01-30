Πάνος Καμμένος: Η Καρυστιανού μπορεί να βγει και πρώτη στις εκλογές – Αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνω κι εγώ

Την εκτίμηση ότι η Μαρία Καρυστιανού «μπορεί να κόψει πρώτη το νήμα» στις εκλογές αλλά και την… «προειδοποίηση» ότι θα επιστρέψει ο ίδιος στην πολιτική «αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς», επανεμφανίστηκε ο Πάνος Καμμένος, επιχειρώντας να τοποθετηθεί στο ρευστό τοπίο που διαμορφώνεται δεξιά και αριστερά του πολιτικού κέντρου.

Μιλώντας το βράδυ της Πέμπτης (29.01.2026) στο Kontra, ο πρώην υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα περιέγραψε την άνοδο της Μαρίας Καρυστιανού ως «κύμα που τρέχει», υποστηρίζοντας ότι μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική στις εκλογές, εφόσον αποφύγει την «εμπλοκή με παλιούς πολιτικούς». Ο Πάνος Καμμένος επέμεινε ότι η ίδια πρέπει να κρατήσει αποστάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα της κάνω κακό αν έχω επαφή μαζί της» και ότι οφείλει να διαφυλάξει «ως κόρη οφθαλμού» τη δέσμευση να μην συνεργαστεί με το «παλαιό πολιτικό σύστημα», τουλάχιστον «για τις πρώτες εκλογές».

Ταυτόχρονα, προειδοποίησε ότι η απουσία πολιτικής εμπειρίας μπορεί να την καταστήσει ευάλωτη «στις παγίδες του συστήματος», ενώ προέβλεψε ότι στις δεύτερες εκλογές θα χρειαστεί να δώσει προτεραιότητα στη «διακυβέρνηση» και στη διαμόρφωση κυβερνητικής προοπτικής. Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρώην πρόεδρος των ΑΝΕΛ υποστήριξε ότι θα ήταν «λυτρωτικό για το παλαιό πολιτικό σύστημα» να επιχειρήσει να «εγκλωβίσει» την Μαρία Καρυστιανού, προτείνοντάς της υπουργικούς ρόλους ως αντάλλαγμα για συμμετοχή σε σχήμα συνεργασίας, παραπέμποντας ενδεικτικά στα υπουργεία Δικαιοσύνης ή Μεταφορών. Εκεί, όπως είπε, «θα είναι λάθος της να μην δώσει κυβερνητική προοπτική», σκιαγραφώντας το δίλημμα ανάμεσα στην αντισυστημική δυναμική και τη διαχείριση της εξουσίας.

Παράλληλα, ο Πάνος Καμμένος έκανε λόγο για «ενεργειακή μετάλλαξη» της Ελλάδας, λέγοντας ότι η χώρα έχει «χρυσή τύχη» να εξελιχθεί σε κεντρικό παίκτη στην Κεντρική Μεσόγειο και φτάνοντας στο σημείο να εκτιμήσει ότι «η Ελλάδα θα γίνει Κατάρ τα επόμενα χρόνια». Προέβλεψε, επίσης, ότι δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις πρώτες εκλογές και τοποθέτησε το 2027 ως χρονικό σημείο «δεύτερων εκλογών», στις οποίες –κατά την εκτίμησή του– θα τεθεί και το δίλημμα «ΗΠΑ ή Ευρώπη».

«Ο Τσίπρας είναι μόνος από την Αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα»

Για τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν θα προλάβει να οργανώσει ψηφοδέλτια, ωστόσο τον χαρακτήρισε «τον μόνο από την Αριστερά που μπορεί να δείξει κυβερνησιμότητα», αφήνοντας να εννοηθεί ότι «τη δεύτερη Κυριακή» θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «πολιτική ομπρέλα».

«Δε θα επιτρέψω ο Σαμαράς να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο»

Αντιθέτως, για τον πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά υιοθέτησε μετωπική ρητορική. «Αν κάνει κόμμα θα κάνω κι εγώ. Δεν θα επιτρέψω να κοροϊδέψει ξανά τον κόσμο. Τι θέλει πια; Έγινε κυβέρνηση, πρωθυπουργός, σε αυτή την ηλικία θέλει να κάνει ξανά τα ίδια. Θα τον σταματήσω εγώ, γιατί μέχρι τώρα δεν τον έχει σταματήσει κανείς» δήλωσε. Για τις παρεμβάσεις Καραμανλή-Σαμαρά, ο Πάνος Καμμένος είπε «για τον Καραμανλή πιστεύω ότι δεν έχει ιδιοτέλεια, για τον Σαμαρά δεν είμαι σίγουρος».

«Έγκλημα» η Συμφωνία των Πρεσπών

Ο πρώην υπουργός Άμυνας και κυβερνητικός εταίρος του Αλέξη Τσίπρα δεν παρέλειψε να μιλήσει και για τη Συμφωνία των Πρεσπών, την οποία χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο έγκλημα της κυβέρνησης Τσίπρα», υποστηρίζοντας ότι «τώρα είναι η ώρα να καταγγελθεί», με το επιχείρημα ότι –όπως είπε– δεν εφαρμόζεται από την άλλη πλευρά.