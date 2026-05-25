Παράθυρο Μητσοτάκη για «Σπίτι Μου ΙΙΙ» – «Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες και για ακόμα ένα πρόγραμμα»

Παρακολουθήστε την συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026», στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens.

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Κεντρικός στόχος η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονα εθνική προτεραιότητα, η διοργάνωση αποσκοπεί στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.

Για το δημογραφικό: «Η κατάρρευση των γεννήσεων είναι παγκόσμιο πρόβλημα και συνδέεται σε έναν βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση όπως η Νότια Κορέα. Εμείς επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες. Επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανά τέκνο ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει».

Λέγοντας ότι τίποτα από όσα έχουν γίνει δεν θα είχαν υλοποιηθεί αν δεν είχαμε υγιή πλεονάσματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε αναφερόμενος στο πρόβλημα της στέγης: «Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή της αύξησής του έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ Ι και ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΙΙ έδωσε την δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες και για ακόμα ένα πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Για την αγορά εργασίας: «Η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα».

