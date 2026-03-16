ΠΑΣΟΚ: Έκπληξη η συμμετοχή στις εκλογές για τους συνέδρους – Χριστοδουλάκης, Δούκας και Γερουλάνος δίνουν μάχη για τη δεύτερη θέση

Πολύ πάνω και από τις πρώτες εκτιμήσεις για 150.000 μέλη του κόμματος που έφτασαν χθες Κυριακή (15.3.26) στις εκλογές του ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη συνέδρων, φαίνεται ότι «κάθεται» η βελόνα, αφού νεότερες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 175.000 μέλη, με πολλά εξ αυτών να γράφτηκαν μόλις χθες.

Ο αριθμός αυτός, εφόσον επιβεβαιωθεί, μια και η ΕΔΕΚΑΠ δεν έχει δώσει ακόμα επίσημα στοιχεία για τη συμμετοχή στις εκλογές για τους συνέδρους του ΠΑΣΟΚ, καθώς η καταμέτρηση συνεχίζεται, πλησιάζει τις 180.000 του 2022, όταν όμως τους περισσότερους έφερε στην κάλπη η ψηφοφορία για το όνομα του κόμματος και για τη σύνθεση των Νομαρχιακών Επιτροπών και λιγότερο η ψηφοφορία για την ανάδειξη συνέδρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους 3.780 συνέδρους που θα προκύψουν από τη χθεσινή κάλπη (σ.σ. θα υπάρχουν περισσότεροι από 1.000 ακόμα που θα χριστούν σύνεδροι αριστείνδην) 967 εκλέγει κατά πληροφορίες του newsit.gr, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που είχε βάλει στόχο την επίδειξη εσωκομματικής δύναμης και τον πέτυχε.

Με την πρωτοκαθεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη να μην αμφισβητείται, εφόσον επιβεβαιωθούν οι πρώτες πληροφορίες, ο κ. Χριστοδουλάκης θα καταγραφεί δεύτερος σε δύναμη στους συνέδρους, θέση πάντως που διεκδικούν και οι συνεργάτες του Χάρη Δούκα για τον δήμαρχο Αθηναίων, παρά το γεγονός ότι η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελευταίοι σημειώνουν ότι ο Χάρης Δούκας έκοψε πρώτος το νήμα στην Ά Αθηνών, κάτι που ήταν στοίχημα για τον ίδιο, περιμένοντας πάντως τις ανακοινώσεις της ΕΔΕΚΑΠ για περαιτέρω συμπεράσματα. Σαφώς ενδυναμωμένος εμφανίζεται από την όλη διαδικασία και ο Παύλος Γερουλάνος, που επίσης εμφανίζεται… δεύτερος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας πολιτικός πάντως, που δεν έριξε το βάρος του στην ανάδειξη συνέδρων, αλλά στην ανάδειξη πολιτικών και αναμένει και εκείνος τα αποτελέσματα, αποφεύγοντας τις διαρροές, ενώ μεγάλη δυναμική κατέγραψε και ο Μιχάλης Κατρίνης.

Με το βλέμμα στον Οδυσσέα

Κατά τα λοιπά, με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την «πράσινη» ΚΟ την περασμένη Πέμπτη, αλλά και όσα είπε νωρίτερα ότι αν το κόμμα ήταν στο 20%, κανείς δε θα μιλούσε για τον Κορακάκη και τον Πελεγρίνη, ήτοι για τη διεύρυνση που επιχειρήθηκε και τα όποια «φάουλ» σημειώθηκαν, να παραμένουν οι αγαπημένες συζητήσεις μεταξύ των μελών του κόμματος που περίμεναν συχνά για πολλή ώρα στις ουρές χθες για να ψηφίσουν, τα βλέμματα όλων στρέφονται τώρα στην τελευταία ομιλία του κ. Κωνσταντινόπουλου στη Βουλή.

Ο ίδιος είχε προϊδεάσει ότι θα ζητήσει να μιλήσει για τελευταία φορά στη διαδικασία εκλογής νέου Αντιπροέδρου της Βουλής για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο και θα ψηφίσει, κάτι που θεωρείται βέβαιο ότι θα του επιτραπεί.

Την ίδια ώρα, μεταξύ των ονομάτων που έχουν ακουστεί για την πλήρωση της θέσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ είναι αυτά της Μιλένας Αποστολάκη, του Πάρι Κουκουλόπουλου και της Ευαγγελίας Λιακούλη.

