ΠΑΣΟΚ εναντίον κυβέρνησης για ακρίβεια και μπλόκα αγροτών: Επίθεση φιλίας στην αντιπολίτευση

Για εμπαιγμό των αγροτών και καταστροφή του πρωτογενή τομέα της χώρας, κατηγορεί την κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Την ίδια ώρα, στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιτίθενται στο Μέγαρο Μαξίμου, καταλογίζοντάς του ανοχή, εργαλειοποίηση και συγκάλυψη της διαφθοράς, αλλά και κοροϊδία εις βάρος των πολιτών στο θέμα της ακρίβειας και αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Και ενώ καθίσταται απολύτως σαφές ότι ο αντίπαλος είναι η ΝΔ, στο ΠΑΣΟΚ επιχειρούν με χειρουργικές κινήσεις να αντιμετωπίσουν και την «ολική επαναφορά» του Αλέξη Τσίπρα, που απευθύνεται στην ίδια δεξαμενή ψηφοφόρων με εκείνους. Όταν όλοι μιλούν για κυβερνητικές συνεργασίες, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να «κοιτάξει στα μάτια» τη ΝΔ στον δρόμο προς τις κάλπες. Επιδιώκουν όμως τη συναίνεση με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, όταν θεωρούν αφενός ότι είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί ο επιμέρους στόχος, αφετέρου ότι θα σταλεί σαφές μήνυμα διαφοροποίησης από την συντηρητική πολιτική που ασκείται.

Μετά το «άνοιγμα» και τελικά τη συμπόρευση στην πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αλλά και την κατάθεση πρότασης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στην υπόθεση των Τεμπών, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε χθες, καλώντας τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν για την αναθεώρηση του άρθρου 86.

Αφορμή, και πάλι η στάση της κυβέρνησης στις υποθέσεις των Τεμπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Καλώ όλα τα δημοκρατικά κόμματα της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούμε για το πώς θα αναθεωρηθεί το άρθρο 86», είπε μιλώντας στο ΟΡΕΝ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να αφήνουν άλλο τον πρωθυπουργό να εργαλειοποιεί το άρθρο 86 για να καλύψει πολιτικές ευθύνες των υπουργών του, ενώ υπάρχουν δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τους εμπλέκουν.

Και μπορεί με την πρότασή του αυτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης να μην αλλάζει στην πραγματικότητα στάση, αφού και στο παρελθόν έχει τείνει χείρα συνεργασίας επί συγκεκριμένων θεμάτων εντός Βουλής στα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, η κίνησή του όμως, στη χρονική συγκυρία που έρχεται, κάθε άλλο παρά αδιάφορη πολιτικά είναι. Ο λόγος, δεν είναι άλλος από τον Αλέξη Τσίπρα, που παρουσιάζοντας αύριο (3.12.25) το βιβλίο του «Ιθάκη», θεωρείται ότι κάνει ένα ακόμα βήμα προς τη δημιουργία νέου κόμματος, με το οποίο και ευελπιστεί να εκφράσει την Κεντροαριστερά, έναν χώρο, του οποίου φυσικός εκφραστής αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ. Για αυτό και δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι τώρα είναι η ώρα να απευθύνει το δικό του κάλεσμα στην ευρύτερη κεντροαριστερά, όσο έχει ακόμα χρόνο να… ξεκολλήσει τη βελόνα στις δημοσκοπήσεις.

Σε αυτό το πλαίσιο, μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε η αναφορά της Άννας Διαμαντοπούλου στο ότι «δεν έχουμε face control στο ΠΑΣΟΚ», δηλώνοντας πως το κόμμα είναι ανοιχτό ακόμα και στην επιστροφή «στο σπίτι τους», στελεχών που έφυγαν και πήγαν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απογοητεύτηκαν και κοιτούν ξανά με ενδιαφέρον προς τη Χαριλάου Τρικούπη, ειδικά τη στιγμή που μιλά για διεύρυνση. Μία διεύρυνση που μπορεί να μην «απειλεί» την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, φαίνεται ότι θα αφορά όμως τον χώρο της ευρείας κεντροαριστεράς, τουλάχιστον στον βαθμό που θα εισακουστεί ο επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης Κώστας Σκανδαλίδης.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε περίπτωση, είναι η βάση της Κεντροαριστεράς να αισθανθεί ότι έχει το ΠΑΣΟΚ στο πλευρό της, να αγωνίζεται για τα δικά της συμφέροντα και να προτείνει λύσεις στα προβλήματά της. Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις προτάσεις του κόμματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, του στεγαστικού, του δημογραφικού, του αγροτικού κ.ο.κ., σειρά παίρνει σήμερα το κυκλοφοριακό, που λίγο πολύ αγγίζει κάθε πολίτη του λεκανοπεδίου, είτε έχει αυτοκίνητο και χάνει πολύτιμο χρόνο στους δρόμους κάθε μέρα προκειμένου να κατευθυνθεί στη δουλειά του και πίσω στο σπίτι του, είτε μετακινείται με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, που πόρρω απέχουν από την ευρωπαϊκή πρακτική.

Στην εκδήλωση με θέμα «Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής: Διάλογος και μέτρα για την άμεση αντιμετώπισή του», θα μιλήσει απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφού όμως πρώτα θα έχουν πάρει τον λόγο ακαδημαϊκοί και άλλοι επιστήμονες, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανικοί, αναλύοντας το πρόβλημα και προτείνοντας λύσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι λίγο πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο βήμα θα ανέβει ο Χάρης Δούκας, με όλες τις πληροφορίες ως αυτή την ώρα πάντως, να επιμένουν ότι στο κοινό στόχαστρο των δύο θα βρεθεί η κυβέρνηση.