Έφη Παπαθεοδώρου για το βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα και την εγγραφή της στην ΕΛΑΣ: «Δέχθηκα χωρίς δεύτερη σκέψη, είναι τίμιο παιδί»

Με θερμά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε η Έφη Παπαθεοδώρου, η αγαπημένη ηθοποιός της τηλεοπτικής σειράς «Παρά 5», λίγες ώρες μετά τη συμμετοχή της σε βίντεο για την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). Η ηθοποιός, γνωστή στο ευρύ κοινό ως «Θεοπούλα», αποκάλυψε ότι ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, δηλώνοντας ότι εκτιμά προσωπικά τον πρώην πρωθυπουργό και επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθειά του.

Η Έφη Παπαθεοδώρου αναφέρθηκε τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στην ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), εξηγώντας πως η επαφή προέκυψε έπειτα από τηλεφώνημα συνεργατών του Ινστιτούτου. Όπως είπε, δέχθηκε να συμμετάσχει στο βίντεο χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την επιλογή της ονομασίας του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, όπως αποκάλυψε, ο πατέρας της είχε συμμετάσχει ως γιατρός στον ιστορικό ΕΛΑΣ.

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Μιλώντας την Πέμπτη (04.06.2026) στην εκπομπή Live News του MEGA, η «Θεοπούλα» περιέγραψε τη συνάντησή της με τον πρώην πρωθυπουργό ως μια απλή και ανθρώπινη διαδικασία. «Τον γνωρίζω από χρόνια τον Αλέξη. Τον εκτιμώ γιατί είναι τίμιο παιδί. Δεν έκανε σκάνδαλα, δεν έφαγε», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας παράλληλα μεγάλο μέρος της πολιτικής του φθοράς στις πιέσεις που, κατά την άποψή της, δέχθηκε από την Ευρώπη.

«Τον ζορίσανε πάρα πολύ από την Ευρώπη. Και παρ’ όλα αυτά τα κατάφερε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θεωρεί άδικο τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε πολιτικά τα προηγούμενα χρόνια. «Πάρα πολύ πόλεμο του κάνανε και είναι άδικο», είπε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στον ιστορικό ΕΛΑΣ

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η προσωπική αναφορά της Έφης Παπαθεοδώρου στο όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Όπως εξήγησε, η λέξη «ΕΛΑΣ» έχει για την ίδια έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς συνδέεται με την οικογενειακή της ιστορία.

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«Μου άρεσε πάρα πολύ ο τίτλος, το ΕΛΑΣ, γιατί για μένα έχει μεγάλη αξία. Ο πατέρας μου, σαν γιατρός, ήταν στον ΕΛΑΣ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ιστορικές μνήμες που, όπως είπε, πρέπει να μεταφέρονται και στις νεότερες γενιές.

«Μακάρι να τον βοηθήσει»

Η Έφη Παπαθεοδώρου αποκάλυψε επίσης ότι είχε βρεθεί στο πλευρό του ΣΥΡΙΖΑ κατά τα πρώτα του βήματα στην Καισαριανή, ύστερα από παρότρυνση των παιδιών της, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ποτέ πολιτικές φιλοδοξίες.

«Εγώ είμαι ηθοποιός και δυστυχώς μεγάλη στην ηλικία. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα στην πολιτική πέρα από το να ψηφίζω κατά συνείδηση», είπε, εξηγώντας ότι η συμμετοχή της στο βίντεο ήταν μια προσωπική επιλογή στήριξης προς τον πρώην πρωθυπουργό.

«Αυτό που έκανα για τον Αλέξη το χαίρομαι. Μακάρι να τον βοηθήσει, γιατί τον εκτιμώ. Και μακάρι όλοι που αγαπάνε τον Αλέξη να τον ψηφίσουνε», πρόσθεσε.

«Όλοι οι πολιτικοί έχουν σκαμπανεβάσματα»

Ερωτηθείσα για την εκλογική πορεία του πρώην πρωθυπουργού και την πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ μετά το 2019, η Έφη Παπαθεοδώρου υπερασπίστηκε τον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι οι πολιτικές διακυμάνσεις αποτελούν φυσικό στοιχείο της πολιτικής ζωής.

«Δεν είναι μόνο ο Αλέξης που είχε αυτά τα σκαμπανεβάσματα. Αν ψάξεις λίγο πιο πίσω, όλοι οι πολιτικοί τα έχουν», είπε, καλώντας τους νεότερους να αντιμετωπίζουν τα πολιτικά πρόσωπα με μεγαλύτερη ιστορική μνήμη και λιγότερη αυστηρότητα.