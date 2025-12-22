ΠΑΣΟΚ εναντίον ΝΔ με αφορμή τα μπλόκα των αγροτών και η «εμμονή» κατά του Αλέξη Τσίπρα

Δίνουν και παίρνουν οι σφοδρές επιθέσεις του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, και δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, αφού για την Χαριλάου Τρικούπη, ο αντίπαλος είναι ένας, η ΝΔ και θα κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να πετύχουν τον στόχο τους για πρωτιά στις επόμενες εθνικές εκλογές. Από την άλλη, όσο και αν ο «πόλεμος» είναι μονομέτωπος, μόνο απαρατήρητο δεν περνά ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το προαναγγελθέν κόμμα του αντιμετωπίζεται τελείως διαφορετικά από την Χαριλάου Τρικούπη, σε σχέση με τα άλλα κόμματα στα αριστερά της.

Χθες, αφορμή για την επίθεση στην κυβέρνηση, ήταν για άλλη μια φορά το αγροτικό. Μιλώντας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «δεν περιήλθε τυχαία ή για εξωγενείς λόγους στη θέση που βρίσκεται, αλλά είναι ο ίδιος που με την πολιτική του κατέστρεψε τον πρωτογενή τομέα της χώρας, γιατί πιστεύει βαθιά σε δύο Ελλάδες: στη μικρή Ελλάδα που καλοπερνά και τη μεγάλη που αγκομαχά. Και αυτή η πολιτική του φαίνεται και στον αγροτικό τομέα».

Στον απόηχο της τοποθέτησης του κ.Βορίδη, δε, ότι αν συνεχίσουν έτσι, δε θα πάρουν τίποτα, διερωτήθηκε αν είναι αυτό θετική διάθεση για διάλογο, ή απειλή, ωμός εκβιασμός και τορπιλισμός κάθε πιθανότητας διαλόγου. Και αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε χθες στο επίκεντρο της διαμάχης, άλλες μέρες είναι η αδυναμία αντιμετώπισης του στεγαστικού, ή της ακρίβειας, και πάντως πάντα είναι η διαφθορά και η ατιμωρησία, μια και στο ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο για μία κυβέρνηση «βουτηγμένη στη διαφθορά» και αμετανόητη ακόμα και σήμερα.

Αντίθετα, πιο… διαλλακτική εμφανίζεται η αξιωματική αντιπολίτευση στις σχέσεις της με άλλα κόμματα στα αριστερά της. Πέραν της δικής του πρόσκλησης να συμπορευτούν στο θέμα της αναθεώρησης του άρθρου 86 και της προαναγγελίας ότι θα τους στείλει συγκεκριμένες προτάσεις το νέο έτος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε εσχάτως ότι «μπορούμε να συνεννοηθούμε όταν υπάρχει κοινή κατεύθυνση», κάτι που συνεργάτες του πάντως, θυμίζουν ότι αποτελεί πάγια τακτική του, όταν υπάρχει σύμπνοια απόψεων και απαιτείται συναίνεση, θυμίζοντας αντίστοιχη κίνησή του στο παρελθόν, στην περίπτωση της προανακριτικής για τα Τέμπη, της πρότασης δυσπιστίας κ.ο.κ.

Σε κάθε περίπτωση, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν πως τα πάντα γίνονται στο προσκήνιο, διαψεύδοντας φήμες περί προσπαθειών συνεννόησης με άλλα κόμματα στο παρασκήνιο και επιμένοντας στην στρατηγική της πολιτικής αυτονομίας ενόψει εκλογών. Στο μεταξύ, με ενδιαφέρον παρακολουθούν εξωτερικοί παρατηρητές τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα τελευταία με τη συμμετοχή στελεχών από το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τον «Κόσμο» του Πέτρου Κόκκαλη.

Τελείως διαφορετική είναι η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Δεν τον αντιμετωπίζουν όπως τη ΝΔ, αλλά δεν έχουν σκοπό να αφήνουν τίποτα αναπάντητο. Αντίθετα, νιώθοντας περίπου ότι έχουν… επιβεβαιωθεί για το ήθος του, όταν κάλεσε τους πάντες να βάλουν λουκέτο στα κόμματά τους, προκειμένου να τεθούν υπό τη σκέπη του, πηγαίνουν ένα βήμα παραπέρα, θυμίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός πάλεψε άλλοτε λυσσαλέα κατά του ΠΑΣΟΚ, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να διαλύσει το δικό του κόμμα.

Δεν είναι λίγοι μάλιστα, όσοι αποδίδουν αυτή την «εμμονή» στην αντι-ΣΥΡΙΖΑ βάση του ΠΑΣΟΚ. Άλλοι πάλι, κάνουν λόγο για… συνέπεια της δημοσκοπικής στασιμότητας του ΠΑΣΟΚ, την ίδια ώρα που το κόμμα Τσίπρα, πριν ακόμα ιδρυθεί, δείχνει να κερδίζει έδαφος στον χώρο. Όπως άλλωστε και αυτό της Μαρίας Καρυστιανού.