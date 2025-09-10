ΠΑΣΟΚ: Επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο και εργασιακά οι προτάσεις που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Νίκος Ανδρουλάκης

Με κεντρικό σύνθημα «μια Ελλάδα για όλους», το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται για το Σαββατοκύριακο στην ΔΕΘ όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το όραμα του για την χώρα.

Το σύνθημα αυτό προέκυψε μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη και την παραδοχή του για τα πολύ ακριβά ενοίκια στην συνέντευξη του στην ΔΕΘ. Τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύουν με αυτό τον τρόπο την ομολογία του πρωθυπουργού για το στεγαστικό που παραδέχθηκε ότι τα ενοίκια έχουν αυξηθεί κατά 50%, συμπληρώνοντας ωστόσο ότι κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας που είναι ιδιοκτήτες κερδίζουν.

«Το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης», ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, στη συνάντηση που είχε με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων.

Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, πρόσθεσε ότι «αυτή είναι και η μεγάλη κομβική μας διαφορά από το πως βλέπουμε εμείς τη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε πως θα δομήσουμε μια Ελλάδα για όλους και όχι μια Ελλάδα, όπου όταν κάποιοι κερδίζουν, οι άλλοι χάνουν».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης όλο αυτό το διάστημα προετοιμάζεται ώστε το Σάββατο το βράδυ στην ομιλία του στη ΔΕΘ να αναλύσει όσο το δυνατόν καλύτερα τις προτάσεις του καθώς γνωρίζει ότι αμέσως το κυβερνητικό επιτελείο θα σπεύσει να τις αποδομήσει λέγοντας ότι δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.

Παράλληλα ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά ότι η ΔΕΘ είναι μία μοναδική ευκαιρία για τον ίδιο και το κόμμα του καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα εκεί.

Προφανώς αντιλαμβάνεται ότι μέσα από αυτή την διαδικασία μπορεί να δώσει με έμπρακτο τρόπο την δική του απάντηση στα σενάρια για την επιστροφή Τσίπρα και την δημιουργία νέου κόμματος.

Χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ έκανε αλλεπάλληλες συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς προκειμένου να απαντήσει στον πρωθυπουργό μέσα από τις θέσεις και τις απόψεις των ανθρώπων αυτών.

Εν τω μεταξύ ο Θανάσης Γλαβίνας από το Πολιτικό Κέντρο του ΠΑΣΟΚ βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα στην Θεσσαλονίκη προκειμένου να προετοιμάσει την έλευση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην ΔΕΘ.

Στις προτάσεις που θα καταθέσει ο Νίκος Ανδρουλάκης θα βρίσκεται μετά από κοστολόγηση η πρόταση για επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δώσει στα εργασιακά καθώς στο ΠΑΣΟΚ θεωρούν ότι η κυβέρνηση ανοίγοντας την πόρτα στο 13ωρο στοχεύει στην πλήρη απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

Στόχος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ να παρουσιάσει την πρόταση του για τις 100 πρώτες μέρες της διακυβέρνησης της χώρας από το κόμμα του.