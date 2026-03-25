Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Επιμένει ο Χάρης Δούκας σε σαφές «όχι» για συνεργασία με τη ΝΔ

Δύο ημέρες πριν από το συνέδριο, συνεχίζονται οι προσπάθειες συμβιβασμού, με τον δήμαρχο Αθηναίων να ζητεί σαφέστερη διατύπωση για το κείμενο πολιτικής απόφασης
Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας (Φωτογραφία αρχείου / ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Οι προσπάθειες …συμβιβασμού μεταξύ των δύο πλευρών του ΠΑΣΟΚ που ήθελαν είτε απλή αναφορά στο κείμενο πολιτικής απόφασης η μία, είτε ψήφισμα στο συνέδριο για την μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ η άλλη, συνεχίζονται, δύο ημέρες πριν από το συνέδριο του κόμματος
Σύμφωνα με πληροφορίες, στον Κώστα Σκανδαλίδη, που επιχείρησε να φτιάξει το …συμβιβαστικό κείμενο, απευθύνθηκε σήμερα (25.03.2026) ο Χάρης Δούκας, ζητώντας όμως περαιτέρω σαφή διατύπωση στον αποκλεισμό κάθε ενδεχομένου συγκυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ την επομένη των εκλογών προκειμένου να συμφωνήσει.

Ειδικότερα, στην παράγραφο «πολιτική αλλαγή σημαίνει στρατηγική ήττα της Νέας Δημοκρατίας και της πολιτικής της – πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία σε οποιονδήποτε κυβερνητικό ρόλο», που γνωστοποιήθηκε χθες στα μέλη της Πολιτικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ζήτησε να προστεθεί η φράση «και σε οποιοδήποτε εκλογικό αποτέλεσμα», προκειμένου να μην μπορεί κανείς να επικαλεστεί το αποτέλεσμα της κάλπης για να βρει …παραθυράκι στην εφαρμογή της συνεδριακής απόφασης.

Την ίδια ώρα, επιφυλακτικός ως προς την απολυτότητα της αρχικής διατύπωσης εμφανίστηκε χθες ο Μιχάλης Κατρίνης, ενώ μάλλον να καλύπτεται από αυτήν φάνηκε ο Παύλος Γερουλάνος.

