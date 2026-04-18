ΠΑΣΟΚ για Μακάριο Λαζαρίδη: «Πόσο ακόμα ο Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι»

Τα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Κώστας Τζούμας

Για ανεξήγητη εμμονή προς το πρόσωπο του Μακάριου Λαζαρίδη κατηγορεί τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ στέκεται στη συνέντευξη της Ντόρας Μπακογιάννη που προέτρεψε τον Μακάριο Λαζαρίδη να διευκολύνει τον πρωθυπουργό.

«Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;», αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ και συμπληρώνει…. «Είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς οι οποίοι δηλώνουν αθώοι και η κυβέρνηση διατείνεται οτι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ανεξήγητη η εμμονή του Πρωθυπουργού να διατηρεί στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λαζαρίδη, τη στιγμή που μέχρι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν διακριτές αποστάσεις.

Σήμερα σε συνέντευξη της στο Mega, η Ντόρα  Μπακογιάννη κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό γιατί η παραμονή του προκαλεί «πολιτικό βάρος».

Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και παρανόμησε.

Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες.

Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;

Είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς οι οποίοι δηλώνουν αθώοι και η κυβέρνηση διατείνεται οτι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως».

