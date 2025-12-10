ΠΑΣΟΚ: H σύγκρουση με την κυβέρνηση για τα μπλόκα των αγροτών και το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη

«Πόλεμος» ξέσπασε αίφνης χθες μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη και του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, μετά από την επίσκεψη του τελευταίου στα μπλόκα της Θεσσαλίας.

Αποδίδοντας ψέματα στον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και αποφυγή να απαντήσει στο ερώτημα αν συμφωνεί ή όχι με τα μπλόκα στους δρόμους, που συνεπάγεται ταλαιπωρία των πολιτών που κινούνται στις εθνικές οδούς, η αντίδραση από την Χαριλάου Τρικούπη δεν άργησε να έρθει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περνώντας στην αντεπίθεση, στελέχη του ΠΑΣΟΚ κατηγορούσαν την κυβέρνηση ότι θυμήθηκε τους αγρότες μόλις βγήκαν στους δρόμους, ενώ επί επταετία πριν ήταν για αυτήν… αόρατοι. Θύμιζαν δε, ότι το «έργο» της ΝΔ στο αγροτικό κατακεραυνώνουν ως και οι δικοί της βουλευτές.

Για του λόγου αληθές, στο ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι μπορεί η κυβέρνηση να προπαγανδίζει ότι οι αγρότες θα πάρουν 600 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω φέτος, αλλά κρύβει επιμελώς ότι τους χρωστάει μισό δις από πέρυσι, ότι είναι η μόνη κυβέρνηση πανευρωπαϊκά που αντί για το 70% της βασικής ενίσχυσης, κατέβαλε μόλις το 44% και πως επί των ημερών της ΝΔ έλαβε χώρα το μεγάλο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα έχει ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώσουν πρόστιμο που θα φτάσει το 1 δισεκατομμύριο.

«Τι απαντά η κυβέρνηση στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που την κατακεραυνώνουν για την πληρωμή του Μ23 και το γεγονός ότι υπολείπονται 21.041.475,72 εκ. ευρώ, δηλαδή το 12% του προϋπολογισμού του Μ23, τα οποία στερούνται από πραγματικούς παραγωγούς;», ρωτούν στο ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας τα δικά τους λεγόμενα ότι «δεν νοείται με καταχρηστικό τρόπο και αίολα νομικά, διοικητικά και τεχνικά κριτήρια να αποκλείονται αυθαίρετα πραγματικοί δικαιούχοι από μια εισοδηματική ενίσχυση αντισταθμίσματος απώλειας εισοδήματος από φυσικές καταστροφές του 2024».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναρωτιούνται δε, αν λένε ψέματα και οι γαλάζιοι βουλευτές ή αν δεν εκτιμούν ούτε εκείνοι το ‘έργο’ της ΝΔ στον αγροτικό τομέα.

«Στοίχημα» και εθνική ανάγκη η μη ερήμωση της υπαίθρου

Σε κάθε περίπτωση, για το ΠΑΣΟΚ είναι ειλημμένη απόφαση η στήριξη των αγροτών, αφού αφενός αναγνωρίζει ως δίκαια τα αιτήματά τους και πρόκειται για μία παραγωγική τάξη, την οποία επιθυμεί να επαναπροσεγγίσει, αφετέρου εκτιμά ότι η εγκατάλειψη του πρωτογενούς τομέα, θα φέρει ερήμωση στην ελληνική ύπαιθρο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης άκουσε με ενδιαφέρον χθες όσα του είπαν οι αγρότες στα μπλόκα Καρδίτσας και Τρικάλων, όταν του μετέφεραν την αγωνία τους τόσο για τα άμεσα προβλήματα των απλήρωτων ενισχύσεων και του κόστους παραγωγής, όσο και για το χρονίζον ζήτημα της διάθεσης των προϊόντων τους σε εξευτελιστικές τιμές, για να φτάσουν να πωλούνται πανάκριβα στο ράφι.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από την πλευρά του, επανέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας την ανάγκη ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού με παροχή κινήτρων σε ιδιοκτήτες αγροτικής γης και παραχώρηση γης σε νέους αγρότες.

Επιπλέον, επέκρινε την κυβέρνηση ότι υπάρχει καθολική ατιμωρησία και δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλία για την αναθεώρηση του άρθρου 86.

Χαρακτήρισε δίκαιο τον αγώνα των αγροτών, και δήλωσε τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, ενώ απηύθυνε κάλεσμα στους πολίτες να συμπαρασταθούν σύσσωμοι στον πρωτογενή τομέα.

Για τη Χαριλάου Τρικούπη εξάλλου, είναι εθνικό ζήτημα υψίστης σημασίας, όπως και η ανάγκη να σταλεί «μήνυμα ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ».

Πρόκειται για ένα από τα …συνθήματα που θα ακουστούν πολλές φορές στο εξής, στον δρόμο προς τις κάλπες, αρχής γενομένης από σήμερα το βράδυ, οπότε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα παραχωρήσει συνέντευξη στο ΕΡΤnews.