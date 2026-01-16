ΠΑΣΟΚ: Ήρθε ο Τομέας Επικοινωνίας – Έρχεται και το μπρίφινγκ

Την πλήρη σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας του κόμματος, έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Γραμματέα Δημήτρη Κατσικάρη και του Αναπληρωτή Γραμματέα του Τομέα Γιώργου Καρβουνιάρη.

Η πλήρης αυτή ομάδα θα αναλάβει στο εξής μέρος της επικοινωνίας και της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Μέρος της δουλειάς που θα επωμίζονται τα μέλη του Τομέα είναι και η προετοιμασία των κειμένων για τον Εκπρόσωπο Τύπου που, ετοιμάζεται να ξεκινήσει εβδομαδιαία μπρίφινγκ στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη. Ο σχεδιασμός μάλιστα ήταν να ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη. Μετά τον ορισμό όμως κοινοβουλευτικής διαδικασίας την Τετάρτη, θα έρθει την Τρίτη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ την οποία προανήγγειλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε το μπρίφινγκ παίρνει αναβολή για την επόμενη εβδομάδα.

Πέραν αυτής της προετοιμασίας όμως, η ομάδα του Τομέα Επικοινωνίας θα αναλάβει και τη σύνδεση του κόμματος με τα περιφερειακά ΜΜΕ με πιο συντονισμένο τρόπο από αυτόν με τον οποίο το κάνει το Γραφείο Τύπου, ή και μέρος από τις καμπάνιες που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ.

Στη σύνθεση τώρα, του Τομέα Επικοινωνίας, λίγα είναι τα πράγματα που ξεχωρίζουν. Μεταξύ αυτών, το όνομα του Ευθύμη Καρδαρά, συνεργάτη επί χρόνια του Ανδρέα Λοβέρδου, τότε που ο πρώην υπουργός ήταν ακόμα στο ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας έχει ως εξής:

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτρης Κατσικάρης, Δημοσιογράφος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Καρβουνιάρης, Δημοσιογράφος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

-Δημήτρης Αγγελόπουλος, Μέλος ΚΠΕ, Πολιτική διοίκηση

-Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Digital marketer

– Πάνος Αργυρός, Digital marketer

-Άγγελος Δημητρόπουλος, Επιχειρηματίας

-Ευθύμης Καρδαράς, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής

-Όλγα Κλώντζα, Δημοσιογράφος

-Έλλη Κοκολιού, Διεθνολόγος, Πολιτικός επιστήμων

-Κώστας Κριετσιώτης, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Επικοινωνίας

-Θανάσης Λουκόπουλος, Δημοσιογράφος

-Ξενοφώντας Μπέλλος, Digital marketer

-Λίλα Μπίκου, Σύμβουλος Στρατηγικής

-Παναγιώτα Μπούγκλα, Πολιτικός Επιστήμων

-Τάσος Παππάς, Δημοσιογράφος

-Βασίλης Παυλίδης, Οικονομολόγος

-Νίκος Σδούγγος, Πολιτικός Επιστήμων

-Ειρήνη Τσαρούχα, Δημοσιογράφος

-Σπύρος Τσενεμπής, Στέλεχος επιχειρήσεων

-Θωμάς Τσιρογιάννης, Δημοσιογράφος