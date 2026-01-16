Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ήρθε ο Τομέας Επικοινωνίας – Έρχεται και το μπρίφινγκ

Μέρος της δουλειάς που θα επωμίζονται τα μέλη του Τομέα είναι και η προετοιμασία των κειμένων για τον Εκπρόσωπο Τύπου
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη
Τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στη Χαριλάου Τρικούπη (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Την πλήρη σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας του κόμματος, έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του Γραμματέα Δημήτρη Κατσικάρη και του Αναπληρωτή Γραμματέα του Τομέα Γιώργου Καρβουνιάρη.

Η πλήρης αυτή ομάδα θα αναλάβει στο εξής μέρος της επικοινωνίας και της στρατηγικής του ΠΑΣΟΚ. Μέρος της δουλειάς που θα επωμίζονται τα μέλη του Τομέα είναι και η προετοιμασία των κειμένων για τον Εκπρόσωπο Τύπου που, ετοιμάζεται να ξεκινήσει εβδομαδιαία μπρίφινγκ στο ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη. Ο σχεδιασμός μάλιστα ήταν να ξεκινήσει την ερχόμενη Τρίτη. Μετά τον ορισμό όμως κοινοβουλευτικής διαδικασίας την Τετάρτη, θα έρθει την Τρίτη η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ την οποία προανήγγειλε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε το μπρίφινγκ παίρνει αναβολή για την επόμενη εβδομάδα.

Πέραν αυτής της προετοιμασίας όμως, η ομάδα του Τομέα Επικοινωνίας θα αναλάβει και τη σύνδεση του κόμματος με τα περιφερειακά ΜΜΕ με πιο συντονισμένο τρόπο από αυτόν με τον οποίο το κάνει το Γραφείο Τύπου, ή και μέρος από τις καμπάνιες που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ.

Στη σύνθεση τώρα, του Τομέα Επικοινωνίας, λίγα είναι τα πράγματα που ξεχωρίζουν. Μεταξύ αυτών, το όνομα του Ευθύμη Καρδαρά, συνεργάτη επί χρόνια του Ανδρέα Λοβέρδου, τότε που ο πρώην υπουργός ήταν ακόμα στο ΠΑΣΟΚ.

Ολόκληρη η σύνθεση του Τομέα Επικοινωνίας έχει ως εξής:

  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Δημήτρης Κατσικάρης, Δημοσιογράφος
  • ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γιώργος Καρβουνιάρης, Δημοσιογράφος
  • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:

-Δημήτρης Αγγελόπουλος, Μέλος ΚΠΕ, Πολιτική διοίκηση

-Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Digital marketer

– Πάνος Αργυρός, Digital marketer

-Άγγελος Δημητρόπουλος, Επιχειρηματίας

-Ευθύμης Καρδαράς, Σύμβουλος Επικοινωνίας και Στρατηγικής 

-Όλγα Κλώντζα, Δημοσιογράφος

-Έλλη Κοκολιού, Διεθνολόγος, Πολιτικός επιστήμων

-Κώστας Κριετσιώτης, Δημοσιογράφος, Σύμβουλος Επικοινωνίας

-Θανάσης Λουκόπουλος, Δημοσιογράφος

-Ξενοφώντας Μπέλλος, Digital marketer

-Λίλα Μπίκου, Σύμβουλος Στρατηγικής

-Παναγιώτα Μπούγκλα, Πολιτικός Επιστήμων

-Τάσος Παππάς, Δημοσιογράφος  

-Βασίλης Παυλίδης, Οικονομολόγος

-Νίκος Σδούγγος, Πολιτικός Επιστήμων

-Ειρήνη Τσαρούχα, Δημοσιογράφος

-Σπύρος Τσενεμπής, Στέλεχος επιχειρήσεων

-Θωμάς Τσιρογιάννης, Δημοσιογράφος

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
144
134
110
92
71
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Κλήση σε προκαταρκτική εξέταση στον Γιάνη Βαρουφάκη για τις δηλώσεις περί ecstasy – Παρέμβαση της αστυνομίας στο σπίτι του
Το ΜέΡΑ25 καταγγέλλει «σοβαρό πλήγμα στο κράτος δικαίου» και κάνει λόγο για στοχοποίηση του γενικού γραμματέα από «κυβερνητικούς και φιλοκυβερνητικούς κύκλους»
Ο Γιάνης Βαρουφάκης
Συνάντηση Μητσοτάκη με αγρότες: Persona non grata για το Μαξίμου ο Ανεστίδης - «Ξεπέρασε τα όρια της χυδαιότητας»
Όπως γράφει στην στήλη της η Χριστίνα Κοραή, οι Μαρούδας, Τζέλλας και Αλειφτήρας του ζητούν να διευκολύνει την επιτροπή και να φύγει μόνος του, ενώ πιέσεις του ασκούν και άλλοι αγρότες
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης
17
Τον Φεβρουάριο το πρόγραμμα του κόμματος Καρυστιανού – Χωρίς αριστερά και δεξιά καπέλα, λέει η Μαρία Γρατσία
Η στενή συνεργάτιδα της τέως προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών επεσήμανε ότι προτεραιότητα αποτελεί «η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και του κοινού καλού»
Η Μαρία Καρυστιανού
14
Newsit logo
Newsit logo