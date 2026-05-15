Σοφία Ζαχαράκη σε μαθητές: Οι Πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική διαδρομή, να αναζητάτε βοήθεια

Με φόντο το τραγικό περιστατικό στην Ηλιούπολη, όπου δύο 17χρονες κορίτσια έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικίας και έχασαν τη ζωή τους, η Σοφία Ζαχαράκη έστειλε μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές ενόψει των Πανελλαδικών, βάζοντας στο επίκεντρο την ψυχική πίεση που βιώνουν οι έφηβοι.

Μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (15.05.2026) στο ΕΡΤnews, η Σοφία Ζαχαράκη κάλεσε τους μαθητές να μην κλείνονται στον εαυτό τους, αλλά να μιλούν, να ζητούν βοήθεια και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες δομές υποστήριξης. «Οι Πανελλαδικές δεν είναι η μοναδική επιλογή», δήλωσε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας, σε μια προσπάθεια αποφόρτισης των μαθητών λίγες ημέρες πριν από τις εξετάσεις.

«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι μετά το σχολείο» είπε, επισημαίνοντας ότι η είσοδος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σημαντική, αλλά δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή για το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Υπογράμμισε ότι, πέρα από τα πανεπιστήμια, υπάρχουν επιλογές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αλλά και η δυνατότητα επαναπροσπάθειας.

Έμφαση στην ψυχική υγεία

Η υπουργός Παιδείας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη ψυχραιμίας και αποφόρτισης, ειδικά τις τελευταίες ημέρες πριν από τις εξετάσεις. «Είναι σημαντικό τα παιδιά να αναζητούν βοήθεια όταν αισθάνονται πίεση», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στον ρόλο του σχολείου, της οικογένειας και των ειδικών.

Παράλληλα, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί το δίκτυο ψυχολογικής υποστήριξης στα σχολεία, καθώς, όπως είπε, «έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο δημόσιο σχολείο από το 2019». Παραδέχθηκε, πάντως, ότι οι ανάγκες παραμένουν μεγάλες και ότι οι διαθέσιμοι επαγγελματίες «δεν επαρκούν ακόμη για όλα τα σχολεία».

Ψηφιακό φροντιστήριο και προετοιμασία

Η Σοφία Ζαχαράκη διαβεβαίωσε ότι ο μηχανισμός των Πανελλαδικών είναι έτοιμος, σημειώνοντας πως η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν και αφορά εκατοντάδες στελέχη σε όλη τη χώρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ψηφιακό φροντιστήριο, το οποίο, όπως είπε, ενισχύεται με πρόσθετο υλικό, τεστ προσομοίωσης και επαναληπτικές ασκήσεις. Από τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε, θα επεκταθούν τα ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των μαθητών.

Εθνικό Απολυτήριο και αλλαγές στο Λύκειο

Στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων, η υπουργός Παιδείας σημείωσε ότι έχει ταχθεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών ως μοναδικού συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αναφερόμενη στον διάλογο για το Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, είπε ότι εξετάζονται σενάρια που προβλέπουν ενίσχυση του ρόλου των βαθμών και των τριών τάξεων του Λυκείου, ώστε να αποκατασταθεί η εκπαιδευτική τους αξία. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει χωρίς αιφνιδιασμούς και δεν θα επηρεάσει τους μαθητές που βρίσκονται ήδη στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.

Ασφάλεια στα πανεπιστήμια

Η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε και στο ζήτημα της ασφάλειας στα ΑΕΙ, με αφορμή πρόσφατα περιστατικά βίας. Όπως είπε, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρές κυρώσεις, ακόμη και απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας για σοβαρά αδικήματα.

Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των σχεδίων ασφαλείας στα πανεπιστήμια, με ηλεκτρονικό έλεγχο εισόδου και κάμερες σε κοινόχρηστους χώρους, με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί πιλοτικά στα μεγαλύτερα και πιο ευάλωτα ιδρύματα.

Υποδομές και φοιτητική μέριμνα

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε, τέλος, στα προγράμματα αναβάθμισης των πανεπιστημιακών υποδομών, σημειώνοντας ότι έχουν διατεθεί σημαντικοί πόροι για τα ΑΕΙ, ενώ προχωρούν έργα φοιτητικών εστιών μέσω ΣΔΙΤ.