ΠΑΣΟΚ: Και τώρα συνέδριο – Οι κορυφαίοι περιμένουν τα αποτελέσματα και τον Ανδρουλάκη στη γωνία

Ικανοποίηση σκόρπισε στο ΠΑΣΟΚ η μαζική, πέραν κάθε προσδοκίας, προσέλευση στις κάλπες του κόμματος για την ανάδειξη συνέδρων, η οποία και ξεπέρασε τα 150.000 μέλη, με πολλά εξ αυτών να εγγράφονται χθες (15.3.26), κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, στο κομματικό μητρώο. Χρειάστηκε μάλιστα ωριαία παράταση στη διαδικασία, η οποία σε επιμέρους εκλογικά κέντρα, συνεχίστηκε και μετά το πέρας της ογδόης βραδινής, εωσότου τελειώσουν οι ουρές που είχαν σχηματιστεί ως εκείνη την ώρα.

Οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη, θύμιζαν με νόημα ότι στα τέλη Νοέμβρη, σε αντίστοιχη διαδικασία της ΝΔ ψήφισαν 122.000 μέλη. Μία σύγκριση, που έκαναν, όχι προφανώς για να δείξουν ότι αίφνης έγιναν… κυβερνητικό κόμμα, αλλά για να εξηγήσουν ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ έδωσε δυναμικό «παρών» στις κάλπες, αποδεικνύοντας τρόπον τινά την ενότητα και την κοινωνική μόχλευση, αν όχι την κοινωνική δυναμική που αναπτύσσει ξανά το κόμμα. Μιλούσαν, εξάλλου, για μία διαδικασία ανοιχτή και ζωηρή, με το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να αποδεικνύει ότι οι οπαδοί του κόμματος το θέλουν ανοιχτό και μπροστά στις εξελίξεις και όχι στην οπισθοφυλακή, εν είδει κυβερνητικού συμπληρώματος. Στις εσωκομματικές τους συγκρίσεις, για παράδειγμα, θύμιζαν ότι το 2022 είχαν ψηφίσει 180.000 μέλη, σε μία διαδικασία όμως που δεν ήταν αμιγώς για την ανάδειξη συνέδρων, αλλά ταυτόχρονα και για την ανάδειξη των Νομαρχιακών Επιτροπών του κόμματος, αλλά ακόμα ακόμα και για το όνομά του.

Και ενώ με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, θα προκύψει πιθανώς μία νέα πραγματικότητα ως προς τους συσχετισμούς στο εσωτερικό του κόμματος, η δυναμική που αναπτύχθηκε με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από την «πράσινη» ΚΟ το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, εξακολουθεί να παράγει αποτελέσματα. Δεν είναι λίγοι, για παράδειγμα όσοι μιλούν για κάποιες «κοινές απόψεις» μεταξύ των πλευρών του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου στον δρόμο προς το συνέδριο. Κανείς δεν μιλά ακόμα για κάτι περισσότερο από αυτό, αφού κάτι τέτοιο θα έμοιαζε «βιαστικό συμπέρασμα», ωστόσο και μόνο το γεγονός ότι ενεργοποιήθηκαν νέες κινήσεις προσέγγισης, είναι σημαντικό. Όσα συνέβησαν με την απομάκρυνση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εξάλλου, είναι πιθανόν να κινητοποίησαν περαιτέρω δυνάμεις του κόμματος, που βρέθηκαν χθες στις κάλπες και υπό άλλες συνθήκες δε θα το έκαναν.

Με την πρωτοκαθεδρία της προεδρικής φρουράς να θεωρείται αδιαφιλονίκητη, ενδιαφέρον έχει πώς θα σχηματοποιηθούν οι δυνάμεις στο εσωτερικό του κόμματος, αλλά και ποια θα είναι η γεωγραφική κατανομή τους, μετά από τη συζήτηση που έγινε όλο το προηγούμενο διάστημα γύρω από τον λεγόμενο «αλγόριθμο» και την εκλογή συνέδρων σε περιοχές με μεγάλο εκλογικό αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ, όπως η Κρήτη και με πολύ μικρότερο, όπως το Λεκανοπέδιο Αττικής.

Σε κάθε περίπτωση, το στίγμα της στάσης που θα κρατήσει το κόμμα το επόμενο διάστημα, έδωσε ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν, ψηφίζοντας χθες, από εκλογικό κέντρο του κόμματος στο Περιστέρι, υποστήριξε ότι «μαζί θα δώσουμε τον αγώνα μέχρι τις εθνικές εκλογές για την πολιτική αλλαγή». Παράλληλα, απηύθυνε νέα πρόσκληση «σε κάθε πολίτη, κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, ό,τι επιλογή κι αν έκαναν στις τελευταίες εθνικές εκλογές», προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο πάντα την πολιτική αλλαγή, μία Ελλάδα με κοινωνική δικαιοσύνη, λιγότερες ανισότητες, ισχυρότερο κράτος Δικαίου και σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έσπευσε δε, να επαναλάβει, ότι «η αλλαγή περνάει μέσα από την ήττα της Νέας Δημοκρατίας», αφού πρόκειται για ένα ζήτημα που εξακολουθεί να διχάζει στο εσωτερικό του το ΠΑΣΟΚ, όχι επί της ουσίας, αλλά για το κατά πόσον θα πρέπει να μπει ως ψήφισμα στο Συνέδριο του κόμματος το ότι δεν θα συνεργαστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη ΝΔ μετά από τις επόμενες εθνικές εκλογές.