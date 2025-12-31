ΠΑΣΟΚ: Κόντρα με την κυβέρνηση και για τις μεταβολές στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ

Αν υπάρχει ένας στόχος για το ΠΑΣΟΚ, είναι να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή, σημειώνουν εξάλλου ότι υπάρχει ανάγκη για μία κυβέρνηση που θα προχωρήσει στην οικονομική ανάταξη, την κοινωνική ανόρθωση και τη θεσμική αποκατάσταση.

Απαντώντας, επί τη ευκαιρία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο ΠΑΣΟΚ υποστηρίζουν ότι οι διαφορές του τελευταίου με τον Νίκο Ανδρουλάκη και το κόμμα του δεν είναι προσωπικές, όπως ίσως πιστεύει ο πρωθυπουργός, αλλά βαθιά πολιτικές.

«Μας χωρίζει ιδεολογική και αξιακή άβυσσος με μία κυβέρνηση, που είναι επικίνδυνη για τη χώρα, διευρύνει τις ανισότητες και μοιράζει στα καρτέλ τον πλούτο της χώρας», λένε.

Και ενώ φέρνουν πολλά παραδείγματα σε περιπτώσεις που εκτιμούν ότι η κυβέρνηση είτε ότι δεν ευνόησε τη διαφάνεια, είτε πολύ περισσότερο εξέθρεψε τη διαφθορά, εσχάτως νέα εστία αντιπαράθεσης απευθείας με την ΕΥΔΑΠ αυτή τη φορά, αποτελεί και οι «μεθοδεύσεις» που αποδίδει στην τελευταία το ΠΑΣΟΚ για αύξηση στα τιμολόγιά της.

Εκτιμώντας ότι η πρόταση της ΕΥΔΑΠ, που -υπό το πρόσχημα της λειψυδρίας- φέρνει μία σειρά μεταβολών στα τιμολόγιά της από τις αρχές του 2026 κιόλας, αποκαλύπτει μια βαθιά άδικη και οριζόντια επιβάρυνση που πλήττει σχεδόν όλα τα νοικοκυριά και δε διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε καν την ορθολογική διαχείριση του πόρου, στο ΠΑΣΟΚ, για το οποίο το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και οποιαδήποτε μεταβολή στο κόστος του πρέπει να έχει αυστηρά ανταποδοτικό χαρακτήρα και παράλληλα να διέπεται από πλήρη διαφάνεια και κοινωνικό πρόσημο, κάνουν λόγο για:

Αδικία του «Οριζόντιου»: Μεταφράζοντας τον διπλασιασμό του παγίου ύδρευσης και την επιβολή νέου τέλους αποχέτευσης σε μία επιβάρυνση περί των 45 ευρώ ετησίως ανά ρολόι, στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για έναν ακόμα έμμεσο ‘κεφαλικό φόρο’, που επιβαρύνει δυσανάλογα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. «Το κράτος σπεύδει να εισπράξει αυξημένο ΦΠΑ πάνω σε μία αύξηση που το ίδιο επιβάλλει, την ώρα που η αγοραστική δύναμη των πολιτών εξανεμίζεται από την ακρίβεια», λένε.

Κοινωνικό πρόσημο αλλά μόνο για λίγους: Στο ΠΑΣΟΚ δεν πέρασε απαρατήρητο το γεγονός ότι οι εξαγγελθείσες απαλλαγές αφορούν σε εξαιρετικά περιορισμένες ομάδες, με κριτήρια μάλιστα που απέχουν από την κοινωνική πραγματικότητα, όπως λένε, αναφέροντας χαρακτηριστικά το αυστηρό όριο εισοδήματος για τους πολίτες άνω των 75 ετών. Επιμένοντας δε, να μην μένουν μόνο στην κριτική, στο ΠΑΣΟΚ αντιπροτείνουν τον επαναπροσδιορισμό του ‘ευάλωτου’ με βάση τα τρέχοντα οικονομικά δεδομένα και κλίμακες κατανάλωσης βάσει των μελών κάθε νοικοκυριού. Σημειώνουν εξάλλου ως αυτονόητο ότι δεν μπορεί η κατανάλωση μίας πολυμελούς οικογένειας να χρεώνεται με την ίδια λογική που χρεώνεται ένα άτομο που ζει μόνο του σε σπίτι ίδιων τετραγωνικών μέτρων. «Η δίκαιη διαχείριση του νερού πρέπει να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το …ρολόι», λένε.

Το χρηματιστηριακό παράδοξο, όπως λένε, κάνοντας λόγο για προβληματισμό που προκαλεί η πορεία της μετοχής της ΕΥΔΑΠ. Παρατηρώντας ότι η ανοδική της τάση ήδη από τον Ιούλιο, οπότε πραγματοποιήθηκε η διυπουργική σύσκεψη για τη λειψυδρία, αφήνουν αιχμές για αγορές που πιθανώς …προεξοφλούσαν την αύξηση των εσόδων πολύ πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Θέτουν, λοιπόν, ένα ερώτημα αρχής για τους ίδιους, αν τελικά η λειτουργία της ΕΥΔΑΠ υπηρετεί τη διαχείριση ενός σπάνιου πόρου ή δρα ως εισηγμένη που προσπαθεί να ωθήσει την μετοχή της μέσω εγγυημένων εσόδων από πάγια τέλη.

Απαίτηση για Διαφάνεια και Ανταποδοτικότητα. Στέλνοντας το μήνυμα ότι δε θα επιτρέψουν τα επιπλέον έσοδα από τους πολίτες να μετατραπούν σε πορίσματα, στο ΠΑΣΟΚ ζητούν τη δημιουργία Κλειστού Επενδυτικού Ταμείου, προκειμένου το σύνολο των νέων εσόδων να κατατίθεται σε ανεξάρτητο λογαριασμό με αποκλειστικό σκοπό τη χρηματοδότηση έργων υποδομής για τη θωράκιση του υδροσυστήματος.

Ζητούν ακόμα πλήρη διαφάνεια με τη δημόσια ανάρτηση ανά τρίμηνο των τελών που επιβλήθηκαν και των εσόδων που εισπράχθηκαν, καθώς και λεπτομερή παρουσίαση των έργων στα οποία επενδύθηκαν τα χρήματα.