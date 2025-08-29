ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές

Επίθεση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ ενόψει των ανακοινώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

«Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σε σχόλιο του σχετικά με τη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο Open το πρωί της Παρασκευής (29.8.25) ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε πως οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ θα έχουν φοροελαφρύνσεις και η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει τα χρήματα που θα δοθούν ως παροχές και θα ανακοινωθούν στη Θεσσαλονίκη, ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1,5 δισ. και «έχουμε εξηγήσει πώς βρέθηκαν τα λεφτά» τα οποία, όπως είπε, δεν προέκυψαν από υπερφορολόγηση αλλά από την αύξηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας, την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Βλέπουμε τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Και το επόμενο, το οποίο λέμε είναι ότι κυρίες και κύριοι- σε ένα πολιτικό σύστημα αναφέρομαι- με βάση αυτά τα λεφτά εμείς θα πάμε να ανακοινώσουμε, εν προκειμένω ο πρωθυπουργός, μια σειρά από φοροελαφρύνσεις, με στόχο την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των χαμηλότερων εισοδημάτων και την ενίσχυση της οικογένειας» σημείωσε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενος στις θέσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για παροχή 13ου και 14ου μισθού, υπογράμμισε ότι ως προς τον 13ο μισθό, το ποσό είναι λίγο κάτω από 1,4 δισ., ενώ μπορεί την επόμενη χρονιά να προσεγγίσει το 1,5 δισ. γιατί υπάρχει η ετήσια αύξηση. «Αυτό που λέμε εμείς, είναι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Επειδή δεν θέλω να μιλάω στον αέρα, ρώτησα το υπουργείο Οικονομικών, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μου έδωσαν την ακριβή σελίδα και το σημείο των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρώπης που λένε ότι όταν θέλεις να πάρεις ένα μέτρο, το συγκεκριμένο, πρέπει να υπολογίζεις το μεικτό κόστος. Άρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι ο Μαρινάκης, όχι ο πρωθυπουργός, όχι η κυβέρνηση, όχι ο Πιερρακάκης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει το κόστος, στο μεικτό κόστος» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προσέθεσε:

«Ο κ. Ανδρουλάκης λέει κάτι το οποίο ακούγεται λογικό. Δηλαδή το καθαρό κόστος, «το καθαρό σου κοστίζει, αυτό το οποίο δηλαδή μπαίνει στην τσέπη του άλλου». Η Ευρώπη όμως λέει ότι για να προσδιορίσεις ένα μέτρο, για να πάρεις αυτό το μέτρο, για να υπολογίσεις το κόστος αυτού του μέτρου δημοσιονομικά, άρα να μην ξεπεράσεις τις οροφές δαπανών, που αν το κάνεις αυτό μπαίνεις σε επιτήρηση, πρέπει να υπολογίζεις το μεικτό κόστος. Εμείς, λοιπόν υπακούμε, όπως όλα τα κράτη στους ευρωπαϊκούς κανόνες για να μην μπούμε σε εποπτεία». Αναφερόμενος στην αύξηση εσόδων είπε ότι προκύπτουν όχι από φόρους αλλά από τη μείωση της ανεργίας.

«Όταν 500.000 άνθρωποι βρίσκουν δουλειά, έχουμε την χαμηλότερη ανεργία των τελευταίων 17 ετών, αυτοί οι άνθρωποι ενώ πληρώνονταν από το κράτος με το επίδομα ανεργίας, άρα κόστιζαν στο κράτος, τώρα δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας, τώρα πληρώνουν στο κράτος φόρους και εισφορές, οι οποίοι δεν είναι αυξημένοι» επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές»

«Η πραγματικότητα είναι μία», τονίζει ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ, «μετά από έξι χρόνια διακυβέρνησης, με δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης και ελευθερία κινήσεων εκτός μνημονίων, η Ελλάδα παραμένει προτελευταία στην Ευρώπη σε αγοραστική δύναμη». «Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ ανά κάτοικο της ελληνικής οικονομίας σε όρους αγοραστικής δύναμης κατατάσσεται στην προτελευταία θέση της ΕΕ των 27 για το 2024 (όπως και το 2019)», προσθέτει. Σημειώνει ότι «κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε κατά +16,5%. Μάλιστα, είναι υπερδιπλάσιος (+38%) στα τρόφιμα, που αφορά συγκριτικά περισσότερο χαμηλά και μεσαία εισοδήματα».

Επιπλέον το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «κατά την εξαετή διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το κόστος στέγασης βρίσκεται στα ύψη. Την ίδια στιγμή που τα εισοδήματα εξανεμίστηκαν, οι φόροι που επωμίζονται πολίτες και επιχειρήσεις γέμισαν τα ταμεία και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα δημοσιονομικά ανάγοντας τον πληθωρισμό σε εργαλείο μείωσης του λόγου χρέους προς το ΑΕΠ. Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε 9,2% την περίοδο 2019-24 χάρη στις ανωτέρω σημαντικότατες εισροές, που δεν αναμένεται να επαναληφθούν μετά το 2026».

Σχολιάζει πως «αν ενοχλείται η κυβέρνηση από τα πραγματικά στοιχεία γιατί δεν εξυπηρετούν το αφήγημά της να παραπλανά τους πολίτες για τις επιδόσεις της, δικό της θέμα. Ας μην αυταπατάται, όμως, ότι με παραπειστικές συζητήσεις και αλχημείες θα βαφτίσει το κρέας ψάρι». «Οι πολίτες έχουν πλήρη εικόνα για την Ελλάδα που παραδίδει η αποτυχημένη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ.

Ως προς τις δηλώσεις του για την τραγωδία των Τεμπών, το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «ο κ. Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι έχει βάλει σκοπό να φτάσει τους μεγάλους προπαγανδιστές» και ότι «καθημερινά διαστρέφει λεγόμενα, δολοφονεί χαρακτήρες, επινοεί ανύπαρκτες καταστάσεις και ψεύδεται κατ’ επάγγελμα και ασυστόλως». Καταληκτικά αναφέρει: «αν κάποιος έκανε λόγο για παράνομο φορτίο στην εμπορική αμαξοστοιχία ήταν το κρατικό πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΑΜ. Το “ευαγγέλιο” – κατά τον κ. Σκέρτσο-, που συνέταξαν “οι καλύτεροι τεχνοκράτες από όλη την Ευρώπη χάρη στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης” και ο κ. Μητσοτάκης ζητούσε από το βήμα της Βουλής “να το υιοθετήσει πλήρως η αντιπολίτευση”. Ναι, σε αυτό το κυβερνητικό φιάσκο αναφερόμαστε, κ. Μαρινάκη. Το διαγράψατε από τη μνήμη σας;».