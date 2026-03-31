ΠΑΣΟΚ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στις εκλογές για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Ποιοι εκλέχθηκαν

Την πρωτοκαθεδρία διατηρεί, ως αναμενόταν, η ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη μεταξύ των εκλεγμένων μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Δεύτερος σε εκλογική δύναμη στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο κατατάσσεται, όπως άλλωστε και σε επίπεδο συνέδρων, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ φαίνεται ότι απέδωσε εκλογικά η «συνεργασία» του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη. Διόλου ευκαταφρόνητο είναι και το αποτύπωμα του Χάρη Δούκα, που ενισχύθηκε σημαντικά κυρίως στην Αττική.

Θεαματική είναι η πρωτιά του Συντονιστή της Ομάδας Προγράμματος, Λευτέρη Καρχιμάκη, με 1.018 ψήφους, αλλά και ο τερματισμός του πρώην εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Θανάση Γλαβίνα στη δεύτερη θέση με 898 σταυρούς.

Ακολουθεί η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, που πάντως δινόταν και στις προεδρικές «γραμμές» με 880 ψήφους και τη πρώτη επτάδα συμπληρώνουν οι «προεδρικοί», Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Κώστας Τσουκαλάς και Χρήστος Κακλαμάνης.

Πολύ ψηλά σε σταυροδοσία μεταξύ των εκλεγμένων τερμάτισαν από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης και η Ελισσάβετ Φελώνη.

Το ίδιο ο Εύρης Ελευθεριάδης και η Έφη Χαλάτση από το περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου και ο Θεόδωρος Λώλος από το περιβάλλον του Μιχάλη Κατρίνη, ενώ από την πλευρά Δούκα εκλέγονται μεταξύ άλλων η Ρωξάνη Μπέη και ο Κώστας Πανδής.

Από την λίστα των 16 «κλίματος» Άννας Διαμαντοπούλου εκλέγονται μεταξύ άλλων η Χαρά Κεφαλίδου και η Βαγγελιώ Σχοιναράκη.

Η τελική σύνθεση της νέας ΚΠΕ θα πρέπει να αναμένεται αφού ενσωματωθούν οι ποσοστώσεις, αλλά την τελική λίστα των σταυρών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ