Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι στις εκλογές για τη νέα Κεντρική Επιτροπή – Ποιοι εκλέχθηκαν

Θεαματική είναι η πρωτιά του Συντονιστή της Ομάδας Προγράμματος, Λευτέρη Καρχιμάκη αλλά και ο τερματισμός του πρώην εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Θανάση Γλαβίνα στη δεύτερη θέση
Το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Κάλπη στις εκλογές για τη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ / ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
Νίκος Καϊμακούδης

Την πρωτοκαθεδρία διατηρεί, ως αναμενόταν, η ομάδα του Νίκου Ανδρουλάκη μεταξύ των εκλεγμένων μελών της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ.

Δεύτερος σε εκλογική δύναμη στο ανώτατο καθοδηγητικό όργανο κατατάσσεται, όπως άλλωστε και σε επίπεδο συνέδρων, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ φαίνεται ότι απέδωσε εκλογικά η «συνεργασία» του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη. Διόλου ευκαταφρόνητο είναι και το αποτύπωμα του Χάρη Δούκα, που ενισχύθηκε σημαντικά κυρίως στην Αττική.

Θεαματική είναι η πρωτιά του Συντονιστή της Ομάδας Προγράμματος, Λευτέρη Καρχιμάκη, με 1.018 ψήφους, αλλά και ο τερματισμός του πρώην εκπροσώπου Τύπου του κόμματος Θανάση Γλαβίνα στη δεύτερη θέση με 898 σταυρούς.

Ακολουθεί η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, που πάντως δινόταν και στις προεδρικές «γραμμές» με 880 ψήφους και τη πρώτη επτάδα συμπληρώνουν οι «προεδρικοί», Κώστας Παπαδημητρίου, Σωτήρης Παπαγεωργίου, Κώστας Τσουκαλάς και Χρήστος Κακλαμάνης.

Πολύ ψηλά σε σταυροδοσία μεταξύ των εκλεγμένων τερμάτισαν από την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Φίλιππος Σαχινίδης και η Ελισσάβετ Φελώνη.

Το ίδιο ο Εύρης Ελευθεριάδης και η Έφη Χαλάτση από το περιβάλλον του Παύλου Γερουλάνου και ο Θεόδωρος Λώλος από το περιβάλλον του Μιχάλη Κατρίνη, ενώ από την πλευρά Δούκα εκλέγονται μεταξύ άλλων η Ρωξάνη Μπέη και ο Κώστας Πανδής.

Από την λίστα των 16 «κλίματος» Άννας Διαμαντοπούλου εκλέγονται μεταξύ άλλων η Χαρά Κεφαλίδου και η Βαγγελιώ Σχοιναράκη.

Η τελική σύνθεση της νέας ΚΠΕ θα πρέπει να αναμένεται αφού ενσωματωθούν οι ποσοστώσεις, αλλά την τελική λίστα των σταυρών μπορείτε να δείτε ΕΔΩ

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
70
66
55
47
46
Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Σεβαστίδη: «Είστε ψευδολόγος, υβριστής και συκοφάντης»
«Η επιλογή σας να στοχοποιείτε τους συνηγόρους των οικογενειών θυμάτων και εμένα προσωπικά ως συνήγορο που ενοχλεί, δεν είναι δικαστική, αλλά βαθιά καθεστωτική και βρόμικη», αναφέρει η Κωνσταντοπούλου
Ζωή Κωνσταντοπούλου 21
Νέα πυρά Σαμαρά κατά κυβέρνησης: «Αν φύγουμε από την Κύπρο, θα πρόκειται για εθνικό ευτελισμό»
Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι τυχόν αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τη Μεγαλόνησο μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή θα συνιστούσε μήνυμα υποχώρησης απέναντι στην Τουρκία
Αντώνης Σαμαράς
25
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα συνδέει τις αυξημένες ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου με την ενεργειακή και εθνική ασφάλεια, προαναγγέλλοντας επαφές σε Βουκουρέστι και Σόφια για τον «Κάθετο Διάδρομο»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ
