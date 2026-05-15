Κύκλοι Νέας Αριστεράς για την ανεξαρτητοποίηση Οζγκιούρ Φερχάτ: «Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους»

Η αποχώρηση του βουλευτή Ροδόπης έρχεται εν μέσω ευρύτερων διεργασιών στον χώρο της Κεντροαριστεράς και της επανεμφάνισης του Αλέξη Τσίπρα
Ο βουλευτής Ροδόπης Οζγκιούρ Φερχάτ (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
Νέο κύκλο εσωτερικής αναταραχής ανοίγει στη Νέα Αριστερά η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή Ροδόπης, Οζγκιούρ Φερχάτ, με φόντο τις ευρύτερες διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς και την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό προσκήνιο.

«Όλοι κρίνονται από τις επιλογές τους», αναφέρουν κύκλοι της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, σχολιάζοντας την αποχώρηση του Οζγκιούρ Φερχάτ. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ο χώρος της ριζοσπαστικής Αριστεράς «πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει» και προσθέτουν: «Προχωράμε με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου, που ορίζουν συγκεκριμένα καθήκοντα όλων».

Ο βουλευτής Ροδόπης είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Νέα Αριστερά μαζί με ακόμη δέκα βουλευτές. Τη Δευτέρα (11.05.2026) έδωσε το «παρών» στην εκδήλωση της πρωτοβουλίας πολιτών στο Χαλάνδρι, όπου μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, γεγονός που προσέδωσε πρόσθετο πολιτικό βάρος στην απόφασή του.

Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης του Οζγκιούρ Φερχάτ, την οποία απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ανακοινώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (15.05.2026) στην Ολομέλεια από τον προεδρεύοντα, Βασίλη Βιλιάρδο. Μετά την αποχώρησή του, η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς αριθμεί πλέον 11 βουλευτές, από 12 που είχε μέχρι σήμερα. Βάσει του Κανονισμού της Βουλής, για κόμμα που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές απαιτούνται 10 βουλευτές προκειμένου να διατηρηθεί η κοινοβουλευτική του ομάδα.

