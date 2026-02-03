ΠΑΣΟΚ: «Όχι σε λευκή επιταγή» για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Μπλοκάρει τη συναίνεση τώρα, ζητά ευρεία πλειοψηφία μετά τις εκλογές

«Ναι, αλλά… όχι». Σε αυτή τη φράση συνοψίζεται η στάση του ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Συνταγματική Αναθεώρηση, την οποίας την εκκίνηση κήρυξε χθες Δευτέρα (2.2.26) ο πρωθυπουργός.

Ειδικότερα, στο ΠΑΣΟΚ, έχοντας πλήρη επίγνωση των διατάξεων του Συντάγματος, αποφάσισαν ότι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση από τη δική τους όμως αφετηρία, με τις δικές τους θέσεις και προτάσεις για την κορυφαία αυτή διαδικασία.

Και αυτό, διότι εκτιμούν ότι παρότι το Σύνταγμά μας άντεξε στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων και όχι μόνο, σήμερα παρατηρείται η καταστρατήγηση σειράς διατάξεών του, κυρίως όσον αφορά στην παρεμπόδιση της Δικαιοσύνης να διερευνήσει ποινικές ευθύνες υπουργών, την ανεπάρκεια των ρυθμίσεων για τη διαφάνεια και το πολιτικό χρήμα, την αξιοπιστία των θεσμών και κυρίως την περιφρούρηση της διαδικασίας στη Βουλή. Και ενώ όλα αυτά, το ίδιο το Σύνταγμα, καλεί τους βουλευτές να τα αναδιαμορφώσουν μέσα από την καινούρια διατύπωση των διατάξεών του, οι ίδιοι θεωρούν ότι αυτό πρέπει να γίνει στη δεύτερη, τη λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή, εκεί που το Σύνταγμα το ίδιο ζητά ευρεία πλειοψηφία 180 ψήφων, προκειμένου να υπάρξει η μέγιστη δυνατή διαβούλευση και πλειοψηφία.

«Οτιδήποτε άλλο θα συνιστούσε λευκή επιταγή στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού και της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας», λένε στο ΠΑΣΟΚ μετά από κλειστή σύσκεψη χθες το απόγευμα, εκτιμώντας ότι μόνο έτσι θα ενισχυθεί η αξιοπιστία των θεσμών, αφού αν τώρα η απόφαση για αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων πάρει αυξημένη πλειοψηφία, η ίδια η αναθεώρηση θα μπορεί να γίνει με απλή πλειοψηφία.

Προτίθενται δηλαδή, να αφήσουν στην παρούσα Βουλή μόνη της την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίσει για τα άρθρα που θα αλλάξουν, αφού ούτως ή άλλως η κυβέρνηση έχει 151 ψήφους που απαιτούνται, έτσι ώστε όταν θα πρέπει να ψηφιστεί το περιεχόμενο των αλλαγών, να απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων.

Στην πραγματικότητα, στο ΠΑΣΟΚ έθεταν από την πρώτη στιγμή θέμα… αξιοπιστίας του πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον μεταξύ άλλων ότι θέλει να φανεί εκσυγχρονιστής, την ώρα που καλλιεργεί ένα κράτος διαφθοράς και «λαμογιάς». Ειδικά για το άρθρο 86, του καταλογίζουν ότι εμφανίζεται να είναι διαχρονικά υπέρ της αναθεώρησής του, όταν εκείνος το έχει χρησιμοποιήσει ουκ ολίγες φορές για να προστατέψει υπουργούς του, σε πολύ σοβαρές υποθέσεις μάλιστα, από το δυστύχημα στα Τέμπη και τη συγκάλυψη όπως λένε τότε τυχόν ευθυνών του Κώστα Αχ. Καραμανλή, ως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την αντίστοιχη κάλυψη, κατά το ΠΑΣΟΚ, του Λευτέρη Αυγενάκη και του Μάκη Βορίδη. Ακόμα και χθες, λένε, λίγο πριν από το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού, ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε δριμεία επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, ενώ την ίδια στιγμή «ο Νίκος Δένδιας κάνει κριτική στην κυβέρνηση – υιοθετώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην ουσία – ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης», όπως παρατήρησε ο Κώστας Τσουκαλάς. Ειδικά αυτά τα δύο ζητήματα, την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και εκείνη του άρθρου 86, τα έχει πρώτο θέσει το ΠΑΣΟΚ στον δημόσιο διάλογο. Για το άρθρο περί ευθύνης υπουργών δε, ο ίδιος ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προαναγγείλει και πρωτοβουλία κοινής δράσης των προοδευτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Όσο για τη μονιμότητα στο δημόσιο, στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν ότι δεν είναι αυτή το πρόβλημα. Συναντάται εξάλλου στις μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ και λειτουργεί χωρίς πρόβλημα. Συμφωνούν ωστόσο στην ανάγκη να αλλάξει η λειτουργία του Δημοσίου. Για αυτό και ζητούν σοβαρή αξιολόγηση. Μία αξιολόγηση για την οποία η παρούσα κυβέρνηση έχει ψηφίσει δύο νόμους, που δεν εφαρμόζει, όπως χαρακτηριστικά λένε, καταγγέλλοντας απευθείας αναθέσεις, πελατειασμό και τακτικές ρουσφετιού.