ΠΑΣΟΚ: Στην αντεπίθεση η Χαριλάου Τρικούπη, διαψεύδει διαγραφές και στέλνει μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση

Προσπάθεια δημιουργίας κλίματος από το περιβάλλον του Χάρη Δούκα και όχι το αντίθετο, «βλέπουν» στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις διαρροές περί …διαγραφής του και μάλιστα άμεσα, πριν από το συνέδριο του κόμματος.

Στην πραγματικότητα, εισηγήσεις για κάτι τέτοιο υπήρξαν, με το σκεπτικό ότι έτσι δε θα επιτρεπόταν στον δήμαρχο Αθηναίων να …επισκιάσει με τις προτάσεις και την επιμονή του σε …ψηφίσματα το Συνέδριο. Πλην όμως στο ΠΑΣΟΚ διαβεβαιώνουν ότι τέλος στην εσωστρέφεια δε θα μπει με …πειθαρχικά μέτρα, καλώντας όλους στο εσωτερικό του κόμματος να δουλέψουν για το καλό αποτέλεσμα που επιθυμούν οριζόντια. «Αν είχαμε πρόθεση να διαγράψουμε τον Χάρη Δούκα θα το κάναμε θεσμικά. Δε θα βγάζαμε διαρροές δεξιά και αριστερά», λένε στελέχη κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη, που αντίθετα παρατηρούν ότι «εκείνοι (σ.σ. στο περιβάλλον του δημάρχου Αθηναίων) λένε περίπου ότι ο κ. Δούκας διώκεται για τις απόψεις του, την ώρα μάλιστα που άγει την εσωστρέφεια στο κόμμα, με τους υπολοίπους να έχουμε χάσει το μέτρημα στις δημόσιες παρεμβάσεις του».

Με τα λόγια αυτά, βεβαίως, όσο και αν επιβεβαιώνουν ότι δεν τίθεται θέμα διαγραφής του Χάρη Δούκα, στην παρούσα φάση, δεν κρύβουν και την ενόχλησή τους από τη στάση του στο ΠΑΣΟΚ. Θεωρούν εξάλλου, ότι ‘κάποιοι’ στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να εκπέμπουν θολό μήνυμα, χρεώνοντάς τους τελικά και το …θολό στίγμα που οι ίδιοι παρατηρούν στο κόμμα. «Είναι καθήκον όλων να καταθέτουν τις απόψεις τους στα όργανα. Αλλά από αυτό μέχρι το να δημιουργούν κλίμα δημοσίως και συνεχώς, η απόσταση είναι μεγάλη και η κατάσταση στη δεύτερη περίπτωση γίνεται προβληματική», λένε στο newsit.gr, ξεκαθαρίζοντας πάντως για άλλη μια φορά ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης σε όλη του την πορεία ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μιλά και πράττει πάντα θεσμικά και πολιτικά. Και αυτό θα συνεχίσει να κάνει. Θα μπορούσε κανείς μάλιστα να θεωρήσει ασφαλή την πρόβλεψη ότι θα πρέπει να περιμένουμε άμεσα και κάποιου είδους μήνυμα κατά της εσωστρέφειας από τον ίδιο τον πρόεδρο του κόμματος.

Ένα τέτοιο μήνυμα, πάντως, θέλησε να στείλει από σήμερα η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του κόμματος Άννα Διαμαντοπούλου, όταν καταφέρθηκε με βαρύτατες αιχμές κατά στελεχών που αναπαράγουν την εσωστρέφεια. Δεν είναι τυχαίο ότι παρατήρησε (ΟΡΕΝ) «συμπεριφορές» που έχουν ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης στην αποτυχία, για να τον διαδεχθούν μετά από τις εκλογές.

«Το να λες “δεν αμφισβητείται” (σ.σ. ο πρόεδρος του κόμματος) και στο μεταξύ όλη η συζήτηση να γίνεται γύρω από την αμφισβήτηση, είναι μία υπονόμευση, η οποία είναι υπονόμευση στο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι υπονόμευση απλά στον κ. Ανδρουλάκη», είπε, καλώντας όλους να δουλέψουν με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ένταση για ένα καλό αποτέλεσμα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές.

Επιμένει το «στρατόπεδο» Δούκα στα περί εισηγήσεων για διαγραφές

Απαντώντας πάντως, στελέχη κοντά στον δήμαρχο Αθηναίων, διαβεβαιώνουν ότι τα περί …εισηγήσεων προς τον πρόεδρο για τη διαγραφή του Χάρη Δούκα, ξεκίνησαν απολύτως από το περιβάλλον του, «δείχνοντας» μάλιστα προς την …Κρήτη. Πέραν προβεβλημένων τοπικών στελεχών που φέρονται κατά τα λεγόμενά τους, να επιτίθενται στον δήμαρχο Αθηναίων, περιγράφουν ως “διόλου τυχαία” και την ανάρτηση του -γνωστού και από την εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ- Σταύρου Τζεδάκη, στην οποία μάλιστα παροτρύνει τον Χάρη Δούκα να …κάνει ψήφισμα στον Δήμο Αθηναίων για να μη συνεργάζεται με τα “φιλοκυβερνητικά μέσα” και δημοσκοπικές εταιρείες, αφήνοντας υπόνοιες ότι βρίσκεται πίσω από κακά αποτελέσματα για το ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να τονώσει το δίκαιο των δικών του προτάσεων.