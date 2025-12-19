Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Στο φουλ οι μηχανές, βγαίνει μπροστά ο Νίκος Ανδρουλάκης

Tη Δευτέρα το απόγευμα αναμένεται να κάνει ομιλία στο Μοσχάτο, ενώ την Τρίτη θα δώσει συνέντευξη στο Mega
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Μαριτίνα Ζαφειριάδου

Μπορεί να βρισκόμαστε έξι μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, στο ΠΑΣΟΚ όμως κάθε άλλο παρά χαλαρό είναι το πρόγραμμα. Αντίθετα, οι μηχανές παραμένουν στο φουλ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αναλαμβάνει συνεχώς νέες πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να επανασυνδεθεί με τη βάση του κόμματος και να ενισχύσει το προφίλ του τελευταίου ως την μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να αποτελέσει την εναλλακτική πρόταση εξουσίας, απέναντι στη ΝΔ, με προοδευτικό πρόσημο.

Σε αυτό το πλαίσιο, μετά τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη για το στεγαστικό και το αγροτικό, όπως παρουσιάστηκαν εκ νέου, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή, η ΚΟ του κόμματος κατέθεσε χθες τροπολογία για το ελβετικό φράγκο, προκειμένου να προστατέψει τους δανειολήπτες από τις ακραίες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Την ίδια ώρα, επιχειρεί μία μόχλευση στη βάση του ΠΑΣΟΚ με την ανακοίνωση χθες της Γραμματείας και των Ολομελειών του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ, που συνολικά μετρούν πάνω από 700 στελέχη σε όλη την χώρα, αφού σε αυτόν συμμετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι δήμαρχοι που είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει περιφερειακή διάρθρωση.

Μελετώντας τις δημοσκοπήσεις, πιθανώς και προ της δημιουργίας νέων κομμάτων, η προαναγγελία των οποίων έχει ωθήσει τις εταιρείες ερευνών να τα «μετρούν», στο ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ενίσχυσης του προφίλ τους εκεί που χωλαίνουν.

Πρωτοβουλίες Ανδρουλάκη

Με το ΠΑΣΟΚ να αποτελεί παραδοσιακά κόμμα της… περιφέρειας, αφού τα χαμηλότερα ποσοστά του απαντώνται στα αστικά κέντρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βγαίνει μπροστά αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες προσωπικής δράσης του στο Λεκανοπέδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, τη Δευτέρα το απόγευμα αναμένεται να κάνει ομιλία στο Μοσχάτο, ενώ σύμφωνα με τους καλά γνωρίζοντες, αυτό είναι μόνο η αρχή, αφού θα ακολουθήσουν σειρά παρόμοιων και όχι μόνο κινήσεων.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει εμφανώς πυκνώσει τις παρεμβάσεις του και στα ΜΜΕ, με νέα συνέντευξή του να αναμένεται το πρωί της Τρίτης στο Mega, ενώ στο μεταξύ, τη Δευτέρα το μεσημέρι θα συναντήσει δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ ΠΑΣΟΚ, προκειμένου να στείλει τα δικά του μηνύματα.

Με το ΠΑΣΟΚ να επιχειρεί να βρεθεί κοντά στους πολίτες και να τους πείσει ότι έχει τις λύσεις στα προβλήματά τους, καλεί τους πάντες να απαντήσουν μέσα τους πρωτίστως αν την τελευταία εξαετία έχουν δει το βιοτικό τους επίπεδο να βελτιώνεται ή όχι και την αγοραστική τους δύναμη να μεγαλώνει ή να συρρικνώνεται.

Σίγουροι για την απάντηση, δε, στην Χαριλάου Τρικούπη, απευθύνουν πρόσκληση σε όλους τους πολίτες που θέλουν πολιτική αλλαγή, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, να συμπορευθούν μαζί τους για να την κάνουν πράξη από κοινού.

«Άνοιγμα», όμως, σε έναν βαθμό, απευθύνουν και σε άλλους πολιτικούς σχηματισμούς, προκειμένου να συνεννοηθούν όπου αυτό είναι εφικτό και να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες που καθένα μόνο του δεν μπορεί να επιβάλει.

Τρανό παράδειγμα η τελευταία έκκληση του Νίκου Ανδρουλάκη στις υπόλοιπες δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης να καταθέσουν από κοινού πρόταση για την αλλαγή του άρθρου 86, το οποίο και καταλογίζει στον πρωθυπουργό πως από τη μία δηλώνει ότι προτίθεται να το αλλάξει, και από την άλλη το χρησιμοποιεί με κάθε ευκαιρία, προκειμένου να εξασφαλίσει ατιμωρησία σε στελέχη της κυβέρνησής του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, προτίθεται με το νέο έτος, όταν θα έχει στα χέρια του συγκεκριμένα κείμενα από την ομάδα εργασίας που το έχει αναλάβει στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, να αποστείλει συγκεκριμένες προτάσεις στις ηγεσίες των άλλων κομμάτων.

Πολιτική
