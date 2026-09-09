Σε επιφυλακή η Αθήνα για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία – Ο Μητσοτάκης, μετά τον Αλ Σίσι, ενημερώνει τον Μακρόν

Την ώρα που η Τουρκία «βρυχάται» για μια σειρά ενεργειών της Ελλάδας – από την αμυντική θωράκιση της, την προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από το Ισραήλ κλπ, έως τα θαλάσσια πάρκα και τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό – η Αθήνα διεθνοποιεί τις απειλές Ερντογάν και ισχυροποιεί τις συμμαχίες της.

Χτες, ο πρωθυπουργός έθεσε στον πρόεδρο Αλ Σίσι στην Αίγυπτο, και σήμερα θέτει στον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, στο Παρίσι, το θέμα της κλιμάκωσης της προκλητικότητας της Τουρκίας – με παραβιάσεις – εμπλοκές στο Αιγαίο αλλά και σε επίπεδο ρητορικής – αναδεικνύοντας τους κινδύνους για τη σταθερότητα στην περιοχή.

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«Η Ελλάδα δεν φοβάται»

«Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση ούτε και να συνομιλήσει» δήλωσε από το Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αποδέκτης ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν, ο οποίος μόλις πριν από δύο ημέρες, αντιδρώντας στην προμήθεια της «Ασπίδας του Αχιλλέα» από το Ισραήλ – που αλλάζει τις ισορροπίες στη Νοτιο-ανατολική Μεσόγειο υπέρ της χώρας μας – απείλησε ότι η Τουρκία «δεν θα μείνει άπραγη να παρακολουθεί εχθρικές ενέργειες» και ότι «οι εχθροί θα ηττηθούν».

Στο Καστελόριζο και τη Ρω ο Κ. Μητσοτάκης

Μάλιστα, σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, ο Κ. Μητσοτάκης την Κυριακή (13-10-2026) θα μεταβεί, για τις εκδηλώσεις για την επέτειο απελευθέρωσης του, το ακριτικό Καστελόριζο, το οποίο η Άγκυρα στοχοποιεί, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να έχει πλήρη επήρεια στη χάραξη ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

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Είναι δε, εξαιρετικά πιθανό να μεταβεί και στη νήσο Ρω.

Τι μπορεί να οδηγήσει σε «θερμό» επεισόδιο;

Η Αθήνα έχει σταθερά και με αυξημένη προσοχή το «ραντάρ» της στραμμένο στην Άγκυρα για τον κίνδυνο πρόκλησης θερμού επεισοδίου.

Το επόμενο δίμηνο κρίνεται από την ελληνική κυβέρνηση ως ιδιαίτερα κρίσιμο και στέκεται ιδιαίτερα σε δύο… «σταθμούς».

· Στην ψήφιση του αναθεωρητικού νομοσχεδίου για τη «Γαλάζια Πατρίδα» και στην εφαρμογή του επί του πεδίου.

· Στη συνέχιση της υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (γνωστή ως Great Sea Interconnector – GSI)

Πρόκειται για υποθαλάσσιο καλώδιο ρεύματος μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, με επέκταση αργότερα και προς το Ισραήλ. Έργο, το οποίο, ουσιαστικά, περνώντας ανατολικά της Κρήτης, ακυρώνει στην πράξη το παράνομο Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, αφού επιτρέπει στην Ελλάδα να ασκήσει κυριαρχικά δικαιώματα την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Δεδομένου ότι υπάρχει πολιτική και επιχειρησιακή βούληση να επανεκκινήσεων άμεσα οι θαλάσσιες έρευνες, η Αθήνα βρίσκεται σε αυξημένη επαγρύπνηση.

Κοινό μήνυμα Ελλάδας – Αιγύπτου και Κύπρου στην Άγκυρα

Ενόχληση προκαλεί στην Άγκυρα και η ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας της Ελλάδας με την Αίγυπτο, την οποία επιχειρεί να προσεγγίσει και η Τουρκία.

Χθες, στο Ελ Αλαμέιν και στην Τριμερή Συνάντηση Ελλάδας – Αιγύπτου και Κύπρου, Μητσοτάκης, Αλ Σίσι και Χριστοδουλίδης ύψωσαν… «ανάχωμα» στην τουρκική προκλητικότητα.

Στην κοινή του διακήρυξη, έστειλαν μήνυμα στον Ερντογάν για τις θαλάσσιες ζώνες στην Ανατολική Μεσόγειο, σημειώνοντας ότι «οποιεσδήποτε συμφωνίες ή μνημόνια συνεργασίας για την οριοθέτηση θαλάσσιας δικαιοδοσίας θα πρέπει να συμφωνούνται στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)».

Επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας

Όμως, η Τριμερής έστειλε και άλλα μηνύματα στον Ερντογάν.

Οι τρεις χώρες δεσμεύτηκαν να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αιγύπτου – Ελλάδας (GREGY / Interconnector) – για τη μεταφορά, μέσω της χώρα μας, ενέργειας στην Ευρώπη, κάτι που αποτελεί ένα ακόμη, σημαντικότατο βήμα στην ενίσχυση των στρατηγικών τους συνεργασιών.