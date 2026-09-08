Το Ισραήλ ξεκαθαρίζει για την «Ασπίδα του Αχιλλέα»: Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο ο πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί

Απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει στη χώρα μας γύρω από τον πηγαίο κώδικα της «Ασπίδας του Αχιλλέα» δίνει το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ, διευκρινίζοντας ότι στο πλαίσιο του προγράμματος θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ επιχειρεί παράλληλα να διαχωρίσει τον πηγαίο κώδικα των ισραηλινών επιχειρησιακών συστημάτων από το λογισμικό που θα αναπτυχθεί ειδικά για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», υπογραμμίζοντας ότι το τελευταίο θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας και ότι οποιαδήποτε τροποποίηση ή προσθήκη σε αυτό θα παραμένει υπό ελληνικό έλεγχο.

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Μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας στην Ελλάδα

Σε επίσημη δήλωσή του προς διεθνή μέσα ενημέρωσης, το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», τα υπουργεία Άμυνας των δύο χωρών έχουν συμφωνήσει στη μεταφορά ισραηλινής τεχνογνωσίας προς τις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Η συνεργασία αφορά τόσο την επιχειρησιακή εμπειρία που έχει αποκτήσει το Ισραήλ μέσα από δεκαετίες ανάπτυξης και λειτουργίας συστημάτων αεράμυνας όσο και την τεχνολογική υποστήριξη προς την ελληνική πλευρά.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια δήλωση, είναι οι ελληνικές εταιρείες να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν το κεντρικό λογισμικό διοίκησης και ελέγχου του συστήματος.

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«Υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο»

Στο επίκεντρο της διευκρίνισης βρίσκεται το ζήτημα του source code και ειδικότερα το ποιος θα έχει τον έλεγχο του λογισμικού που θα αναπτυχθεί για τις ελληνικές ανάγκες.

«Ο ελληνικός πηγαίος κώδικας που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε αυτόν, θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές απαιτήσεις της Ελλάδας», υπογραμμίζει το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ.

Πρόκειται για τη βασική απάντηση που δίνει η ισραηλινή πλευρά στη συζήτηση των τελευταίων ημερών γύρω από τον βαθμό ελέγχου που θα διαθέτει η Ελλάδα επί του λογισμικού της νέας αντιαεροπορικής και αντιπυραυλικής αρχιτεκτονικής.

«Ασπίδα του Αχιλλέα»: Ελληνικές εταιρείες στην αρχιτεκτονική του συστήματος

Σύμφωνα με την ισραηλινή πλευρά, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της συμφωνίας καταβλήθηκε συστηματική προσπάθεια ώστε τεχνολογίες και δυνατότητες να μεταφερθούν σε κατάλληλες ελληνικές εταιρείες.

Οι εταιρείες αυτές προβλέπεται να συμμετάσχουν στην παραγωγή της αρχιτεκτονικής του συστήματος που θα παραδοθεί στην Ελλάδα, με την ισραηλινή πλευρά να παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τεχνολογική υποστήριξη.

Τι διευκρινίζει το Ισραήλ για τον δικό του source code

Το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας διαχωρίζει, τέλος, τη συμφωνία για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» από όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα των συστημάτων που χρησιμοποιεί επιχειρησιακά το ίδιο το Ισραήλ.

Όπως διευκρινίζει, οι σχετικοί ισχυρισμοί των τελευταίων ημερών αφορούν τον πηγαίο κώδικα πάνω στον οποίο βασίζονται τα ισραηλινά επιχειρησιακά συστήματα και όχι τον ειδικό ελληνικό πηγαίο κώδικα που προβλέπεται να αναπτυχθεί για την «Ασπίδα του Αχιλλέα».