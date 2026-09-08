Παππάς για απουσία Πολάκη από τη ΔΕΘ: «Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα» – «Το σκαρί του ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε πολύ γερό»

Να κλείσει τη συζήτηση περί εσωκομματικής «φουρτούνας» στον ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τον Παύλο Πολάκη και τη ΔΕΘ επιχείρησε την Τρίτη (08.09.2026) ο Νίκος Παππάς, διαβεβαιώνοντας ότι ο βουλευτής Χανίων «θα έχει παρουσία» και επιστρατεύοντας ναυτικούς όρους για να περιγράψει την κατάσταση στο κόμμα: «Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα και πλέον υπάρχει ορατός και άνεμος ούριος».

Ο Νίκος Παππάς υποστήριξε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει σε «διάταξη δυνάμεων» ανάλογα με τις πολιτικές προτεραιότητες, συνδέοντας την παρουσία του Παύλου Πολάκη με την παρέμβαση για τη Novartis και όχι αποκλειστικά με τη ΔΕΘ. «Αυτό το “σκαρί” αποδείχθηκε πολύ γερό», είπε χαρακτηριστικά, επιχειρώντας να αποσυνδέσει την κινητικότητα του βουλευτή Χανίων από σενάρια νέων εσωκομματικών τριβών.

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«Θα έχει παρουσία» ο Πολάκης στη ΔΕΘ

Μιλώντας στον Παραπολιτικά 90,1, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να σχολιάσει το ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο ο Παύλος Πολάκης δεν θα παρευρεθεί στη Θεσσαλονίκη, όπου το κόμμα εκπροσωπείται από τον ίδιο και τη Ρένα Δούρου.

«Μια χαρά θα είναι και θα έχει παρουσία», απάντησε ο Νίκος Παππάς, απορρίπτοντας την ερμηνεία ότι πίσω από την εξέλιξη κρύβεται εσωκομματικό ζήτημα.

«Μην αναζητάτε φουρτούνες εκεί όπου υπάρχει μπουνάτσα και πλέον υπάρχει ορατός και άνεμος ούριος», ανέφερε.

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Συνεχίζοντας την ίδια μεταφορά, πρόσθεσε: «Αυτό το “σκαρί” αποδείχθηκε πολύ γερό και με γεμάτα τα προγραμματικά, ιδεολογικά και πολιτικά του αμπάρια».

Η «διάταξη δυνάμεων» και η Novartis

Ο Νίκος Παππάς συνέδεσε την παρουσία του Παύλου Πολάκη με την πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ για την υπόθεση Novartis, καθώς ο βουλευτής Χανίων μετέβη την Τρίτη στον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος μαζί με στελέχη του Τομέα Διαφάνειας και νομικούς συμβούλους του κόμματος.

«Έχουμε μία διάταξη δυνάμεων με βάση τις δυνατότητες, τις διαθεσιμότητες αλλά και τις προτεραιότητες που βάζουμε», ανέφερε.

Κατά τον ίδιο, αυτή η επιλογή «εκ των πραγμάτων φέρνει τον ΣΥΡΙΖΑ στο κέντρο και του δημόσιου διαλόγου», με την Κουμουνδούρου να επιχειρεί να αναδείξει την υπόθεση Novartis ως ένα από τα βασικά πεδία της αντιπολιτευτικής της ατζέντας.

«Δεν χαμηλώνει ο πήχης των φιλοδοξιών»

Ο γραμματέας της ΚΕ αναφέρθηκε και στην πολιτική και δημοσκοπική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, θέτοντας ως στόχο ένα «ισχυρό ποσοστό» και «καθοριστικό ρόλο».

«Δεν χαμηλώνει ο πήχης των φιλοδοξιών», τόνισε, αναγνωρίζοντας πάντως ότι το κόμμα ξεκίνησε «από πολύ χαμηλά».

Όπως υποστήριξε, η εικόνα αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει, όχι μόνο σε επίπεδο δημοσκοπήσεων αλλά και ως προς την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια συζήτηση.

«Η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του βρίσκεται στο κέντρο του δημόσιου διαλόγου και διαμορφώνει ατζέντα με τις δυνάμεις του», είπε.

Πρόκληση σε Μπακογιάννη για το χρέος

Ο Νίκος Παππάς απάντησε και στην κριτική της Ντόρας Μπακογιάννη για τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την πρόωρη αποπληρωμή του δημόσιου χρέους, χαρακτηρίζοντάς την «αβάσιμη».

«Θέλω να την καλέσω, είτε η ίδια είτε να πει στα νεότερα στελέχη της παράταξής της, να τολμήσουν να αντιπαρατεθούν μαζί μας δημόσια», ανέφερε.

Υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους και χαρακτήρισε την κυβερνητική επιλογή «αχαρακτήριστη οικονομική απόφαση».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητά ψήφο για 13η σύνταξη και 13ο μισθό»

Ο γραμματέας της ΚΕ επιχείρησε, τέλος, να περιγράψει το πολιτικό στίγμα με το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει το αριστερό ακροατήριο.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί η 13η σύνταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Αριστερά που ζητάει ψήφο για να εφαρμοστεί ο 13ος μισθός», δήλωσε.

Στην ίδια κατεύθυνση επανέφερε την πρόταση για μηδενισμό του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα για διάστημα από έξι μήνες έως έναν χρόνο, καλώντας «όλο τον αριστερό κόσμο» να αξιολογήσει τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος και κατά πόσο, όπως είπε, αποκτούν «νέα επικαιρότητα και εφαρμοσιμότητα στην τωρινή συνθήκη».