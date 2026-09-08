Πολιτική

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το Διάστημα – Συνάντηση με Μακρόν και δείπνο στο Ελιζέ

Μετά τη συμμετοχή του στη διάσκεψη, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Γαλλίας
Μακρον και Μητσοτάκης
Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν (Φωτογραφία αρχείου: ΓΤ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ/ EUROKINISSI)
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Στο Παρίσι μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη (09.09.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στη γαλλική πρωτεύουσα το μεσημέρι, με το πρόγραμμα της επίσκεψής του να περιλαμβάνει, πέραν της συμμετοχής του στη Διεθνή Διάσκεψη, το τετ α τετ με τον Εμανουέλ Μακρόν και την παρουσία του στο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

Το τετ α τετ με Μακρόν

Μετά τη συμμετοχή του στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.

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