Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το Διάστημα – Συνάντηση με Μακρόν και δείπνο στο Ελιζέ

Στο Παρίσι μεταβαίνει αύριο, Τετάρτη (09.09.2026), ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στη γαλλική πρωτεύουσα το μεσημέρι, με το πρόγραμμα της επίσκεψής του να περιλαμβάνει, πέραν της συμμετοχής του στη Διεθνή Διάσκεψη, το τετ α τετ με τον Εμανουέλ Μακρόν και την παρουσία του στο δείπνο που θα παραθέσει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τετ α τετ με Μακρόν

Μετά τη συμμετοχή του στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη Διάσκεψη.