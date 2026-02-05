ΠΑΣΟΚ: Το μήνυμα ενότητας που έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι αιχμές για την εσωκομματική «φασαρία»

Σαφές μήνυμα εντός του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην εσωστρέφεια, αλλά αφήνοντας παράλληλα και ο ίδιος αιχμές για τους επικριτές του.

«Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση», θύμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στον ΑΝΤ1, για να προσθέσει ότι ρόλος του είναι να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να προτείνει λύσεις για την πολιτική αλλαγή που θα φέρει καλύτερες μέρες στον ελληνικό λαό.

«Σε αυτή την προσπάθεια, η εσωστρέφεια και μάλιστα χωρίς πολιτικό περιεχόμενο, δεν βοηθά», συνέχισε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι γίνεται “φασαρία για την φασαρία” και όχι γιατί κάποιο από τα κεντρικά στελέχη που την προκαλούν, έχει κάποια εναλλακτική πρόταση από εκείνη που έχει διαμορφώσει το ΠΑΣΟΚ. Πηγαίνοντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, και προκειμένου να εκθέσει όσους ρίχνουν νερό στον μύλο της εσωστρέφειας, κάλεσε όποιον έχει κάτι διαφορετικό να προτείνει, να το κάνει στο Συνέδριο του ερχόμενου μήνα.

«Όποιος έχει μία άλλη στρατηγική που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα, ας φέρει την στρατηγική στο τραπέζι να τη συζητήσουμε», είπε, «δημοκρατικό κόμμα είμαστε».

Με τη φράση του αυτή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν ήθελε να ανοίξει νέα συζήτηση επί όσων θα πρέπει να αποφασιστούν στο συνέδριο. Ήθελε το ακριβώς αντίθετο. Να δείξει ότι «ο βασιλιάς είναι γυμνός» και πως κανένας από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους δεν έχει κάτι διαφορετικό να προτείνει. Και πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, άλλωστε, από τη στιγμή που επισήμως ο στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή.

«Στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και σε αυτό δεν του φέρνει κανείς αντίρρηση. Για την ακρίβεια, αν υπάρχει κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούν στο ΠΑΣΟΚ, είναι η ανάγκη για πολιτική αλλαγή. Αυτό στο οποίο διαφωνούν, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί αυτή να καταστεί εφικτή. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι δεν μπορεί έτσι. Με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται και εντός του ΠΑΣΟΚ η λαϊκή ρήση «η φτώχεια (σ.σ. η δημοσκοπική εν προκειμένω) φέρνει γκρίνια».

Από την άλλη, στην Χαριλάου Τρικούπη δε δείχνουν να πείθονται για το ρεαλιστικό των διαφωνιών στο εσωτερικό του κόμματος. Και αυτό διότι όσα επιχειρήματα επικαλούνται οι διαφωνούντες, έχουν ήδη απαντηθεί κεντρικά από το κόμμα.

Ουδείς για παράδειγμα, μιλά για συνεργασία με τη ΝΔ μετεκλογικά, ενώ ο περίφημος διάλογος με τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης θεωρείται ότι ήδη συμβαίνει σε κορυφαία πολιτικά γεγονότα, ενώ η πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη να κληθούν στο συνέδριο του κόμματος να τοποθετηθούν και επί άλλων ζητημάτων, μεταξύ αυτών το μείζον του Συντάγματος, επιβεβαιώνει την πρόθεσή του ο διάλογος να συνεχιστεί.

Επουδενί όμως δεν μιλούν για μία εκλογική συμμαχία, από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ πιστεύει στην πολιτική του αυτονομία και θεωρεί ότι μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον, είναι η μόνη πολιτική δύναμη που έχει να επιδείξει ρεαλιστικό πρόγραμμα εναλλακτικής διακυβέρνησης, με προοδευτικό πρόσημο.

Σε κάθε περίπτωση, προς ώρας τουλάχιστον, η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη δεν πιστεύει ότι λύση στην εσωστρέφεια μπορεί να δοθεί με διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα. Τώρα, λένε, είναι η ώρα της μάχης, που έχει ως μόνο στόχο την απαλλαγή της χώρας από μία κυβέρνηση, στην οποία καταλογίζουν πρακτικές διαφθοράς και πελατειασμού. Και σε αυτή την πορεία, καλούν όλες τις δυνάμεις του κόμματος, από το μεγαλύτερο στέλεχος ως τον απλό φίλο του, να δουλέψουν στο τρίπτυχο «αγώνας, ενότητα και αξιοπιστία». Από εκεί και περα, σε όλα τα σχέδια, υπάρχει πάντα ένα plan B.