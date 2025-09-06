ΠΑΣΟΚ – Τσουκαλάς: «Τα έξι χρόνια που κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης γιγαντώθηκαν τα προβλήματα του δημογραφικού και της στέγασης»

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε πώς δεν είναι επιτυχία, σε έξι χρόνια, σε μία χώρα χωρίς μνημόνιο, με 70 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, νέα ΚΑΠ, ΕΣΠΑ το ότι αυξήθηκε μόνο 4 μονάδες, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη ανεβαίνει με πολύ πιο μεγάλο ρυθμό.

«Είστε υπερήφανοι για αυτό; Μιλάτε σοβαρά; Αυτό είναι ομολογία πλήρους αποτυχίας», είπε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο», απαντώντας στην αναφορά της υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου.

«Το αφήγημα της κυβέρνησης που δήθεν μειώνει φόρους έχει καταρρεύσει. Κατάρρευσε γιατί εκατοντάδες χιλιάδες επαγγελματίες φορολογήθηκαν με τεκμαρτή φορολόγηση, γιατί αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές των επαγγελματιών κάθε χρόνο, και γιατί, όπως οι μελέτες συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων δείχνουν, από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, όσα δίνει, τα πήρε πίσω αυτόν το χρόνο, περίπου 1,2 δισεκατομμύρια», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της σημερινής ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη,

«Λένε ότι μείωσαν φόρους. Μα, αν είχανε μειώσει φόρους, δεν θα έλεγαν ότι “τώρα ήρθε η ώρα να μειώσουμε φόρους”. Είναι μια κυβέρνηση που αυξάνει τους φόρους, αφαιμάζοντας τη μεσαία τάξη», πρόσθεσε.

Για το στεγαστικό και το δημογραφικό ζήτημα καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία ότι «κυβερνά έξι χρόνια και έχουμε τις λιγότερες γεννήσεις από ποτέ, ενώ δεν βρισκόμαστε σε κρίση. Είμαστε επτά χρόνια εκτός μνημονίου, τα έξι κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και οι γεννήσεις καταρρέουν.

Ο Κώστας Τσουκαλάς υπενθύμισε, παράλληλα, μία σειρά δεσμεύσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη πριν την εκλογή της το 2019:

«Είχε πει θα καταργήσει το νόμο Κατρούγκαλου στα πρώτα δύο χρόνια. Έχουν περάσει επτά χρόνια και δεν έκανε τίποτα. Τον εφάρμοσε πιο πιστά από όλους.

Είχε πει θα δώσει αναδρομικά στους συνταξιούχους, αν το πουν τα δικαστήρια. Δεν εφάρμοσε δικαστικές αποφάσεις.

Είχε πει θα είναι μια φιλελεύθερη κυβέρνηση και ότι θα έχουμε ανεξαρτησία των θεσμών. Και πήγε να ελέγξει τα πάντα.

Είχε πει ότι θα καταφέρει να υπάρξει κοινωνική κινητικότητα -για κοινωνικό ανελκυστήρα μιλούσε ο κ. Μητσοτάκης- και φτάσαμε να ανεβαίνει αναιμικά το ΑΕΠ, να ανεβαίνει σημαντικά η κερδοφορία των μεγάλων ομίλων και να καταρρέει η αγοραστική δύναμη των πολιτών, με συνειδητές πολιτικές επιλογές.

Αυτά αναδείξαμε με τη “μαύρη βίβλο”, με στοιχεία και τεκμήρια. Δεν είναι παράδοξο ότι η κυβέρνηση δεν αντέκρουσε ένα νούμερο από όσα είπαμε; Το μόνο που του νοιάζει είναι να συγκρίνεται με την περίοδο των μνημονίων. Μα, αλίμονο αν πήχης για τη χώρα είναι η κατάσταση που υπήρχε κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην οποία μας οδήγησε η ανερμάτιστη πολιτική της Νέας Δημοκρατίας!», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ .

Ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είναι «το πάνδημο κοινωνικό αίτημα απαλλαγής από τη Νέα Δημοκρατία να γίνει θετικό αίτημα αλλαγής. Και αυτό το κάνουμε ήδη πράξη με τις θέσεις μας και θα το δείτε και στη ΔΕΘ.

«Το θέμα δεν είναι να περιοριστούμε σε μια λογική παροχών εντός ενός εκλογικού κύκλου. Όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρώτα αλλάζουμε, ανακαινίζουμε και μεταρρυθμίζουμε ριζικά το κράτος, γιατί χωρίς ισχυρό, αξιόπιστο κράτος με διαφάνεια, δεν μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, ο Κώστας Τσουκαλάς επισήμανε ότι «άκουσα στην ομιλία πολλές θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Διότι φράσεις όπως “Εθνικό Σχέδιο Ανάταξης”, κριτική ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη “ήταν μια χαμένη ευκαιρία”, προτάσεις για δημιουργία “Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης”, “σχέδιο ανάπτυξης Made in Greece” έχουν ειπωθεί από το ΠΑΣΟΚ και από τον Νίκο Ανδρουλάκη».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «υπάρχει κόμμα το οποίο σήμερα έχει θέσεις και προτάσεις και είναι το ΠΑΣΟΚ εκείνο το οποίο κάνει πραγματική αντιπολίτευση» και καταλόγισε στη Νέα Δημοκρατία προσπάθεια εργαλειοποίησης ,εξηγώντας:

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να αποπροσανατολίσει από τη δική της κατάρρευση και τον πανικό στον οποίο βρίσκεται. Προφανώς, επιδιώκει την τεχνητή πόλωση και τον διχασμό για να συσπειρώσει τους ψηφοφόρους που την εγκαταλείπουν μαζικά και οριστικά. Ο πρωθυπουργός προφανώς, φοβάται τον κ. Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ. Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη ο τόπος για να βγει από τα σημερινά αδιέξοδα», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς.