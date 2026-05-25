Παύλος Μαρινάκης: «Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια αν η Τουρκία προχωρήσει σε μονομερή ενέργεια» – Τι είπε για Τσίπρα, Καρυστιανού

Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει «με σταυρωμένα χέρια» σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης «Γαλάζιας Πατρίδας», έστειλε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης.

Mιλώντας στην εκπομπή «Η Επόμενη Μέρα» του Action 24 και στον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο, o Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στον διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Τόνισε δε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχεδόν επτά χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης, έχει αποδείξει ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής ότι περνά «από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις».

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο που φέρεται να προετοιμάζεται στην Τουρκία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι η Αθήνα δεν απαντά σε φήμες, διότι αυτό δεν συνιστά υπεύθυνη εξωτερική πολιτική. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι αν η Άγκυρα προχωρήσει τελικά σε νομοθέτηση όπως περιγράφεται, αυτή «δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα σε επίπεδο διεθνούς δικαίου». Πρόσθεσε ότι αυτό δεν είναι αμελητέο, ενώ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα παραμείνει αδρανής.

Αναφερόμενος στον Αντώνη Σαμαρά, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι τιμά όλους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας και σημείωσε ότι δεν γνωρίζει τα κίνητρα του πρώην πρωθυπουργού. Τόνισε, όμως, ότι το μεγάλο ζητούμενο για την παράταξη είναι «η χώρα να πάει κάποια χρόνια μπροστά και όχι να γυρίσει δεκαετίες πίσω». Επισήμανε ότι δεν μπορεί να απαντήσει αν ο κ. Σαμαράς έχει προσωπική ατζέντα, αλλά ανέφερε ότι τα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χώρα είναι μεγαλύτερα από προσωπικές διαφορές ή διαφωνίες.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά και το εάν αυτό θα κοστίσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι πρώτα πρέπει να φανεί αν ο πρώην πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε τέτοια κίνηση και στη συνέχεια αν το κόμμα αυτό θα έχει εκλογική απήχηση. Σημείωσε ότι στο παρελθόν υπήρξαν μονοπρόσωπα κόμματα που κινήθηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, ενώ υπογράμμισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μονοπρόσωπο κόμμα, αλλά παράταξη με ιδεολογική βάση, μέλη και πολίτες που την έχουν στηρίξει.

Για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι τη σέβεται όπως κάθε πολίτη που επιθυμεί να κάνει ένα πολιτικό βήμα, διαχωρίζοντας πλήρως το τραγικό προσωπικό της βίωμα. Ωστόσο, ανέφερε ότι πρέπει να αναμένεται το πρόγραμμα ενός τέτοιου κόμματος και σημείωσε ότι οι μέχρι τώρα διατυπώσεις του θυμίζουν, όπως είπε, την περίοδο της «πάνω και κάτω πλατείας» και τον αντισυστημισμό εκείνης της εποχής. Υπογράμμισε ότι πολλά κόμματα στο παρελθόν είχαν υψηλές δημοσκοπικές επιδόσεις ως νέα εγχειρήματα, αλλά τελικά δεν κατέβηκαν στις εκλογές ή κατέγραψαν μονοψήφια ποσοστά.

Για τον Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να υποτιμήσει έναν άνθρωπο που εξελέγη πρωθυπουργός, αλλά ούτε και να τον υπερτιμήσει. Σημείωσε ότι ο κ. Τσίπρας έχει κυβερνήσει και έχει κριθεί από τους πολίτες. Εστίασε κυρίως, όπως είπε, στο «ηθικό» σκέλος των επιλογών του, αναφέροντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε επιλέξει την Ζωή Κωνσταντοπούλου για πρόεδρο της Βουλής, τον Γιάνη Βαρουφάκη για υπουργό Οικονομικών και είχε πολιτευθεί μαζί με τον Παύλο Πολάκη. Σχολιάζοντας το επικοινωνιακό “rebranding” του κ. Τσίπρα, είπε ότι δεν έχει δει κάτι διαφορετικό στην πολιτική ουσία και πρόσθεσε ότι όλοι θα κριθούν από τους πολίτες.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε ανάρτηση του ποινικολόγου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, συνηγόρου τριών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Επικαλέστηκε την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, που ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι αμφισβητεί αρχικές εκτιμήσεις σε σειρά περιπτώσεων ως προς τα ποσά και την ενδεχόμενη ζημία. Ανέφερε ότι σε κάποιες περιπτώσεις ένα κακούργημα μετατρέπεται σε πλημμέλημα, σε άλλη εξαφανίζεται το ποσό και σε άλλη μειώνεται.

Τέλος, για την επιστολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι και το ενδεχόμενο να τεθεί η χώρα σε καθεστώς αιρεσιμότητας ως προς ευρωπαϊκά κονδύλια, ανέφερε ότι, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, δεν θεωρεί πως υπάρχει τέτοιο θέμα.