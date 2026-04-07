Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης για εκλογές: «Ιερός ο σταυρός προτίμησης, λάθος κάθε σκέψη υποβάθμισής του»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τα σενάρια λίστας και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις επόμενες κάλπες, επιμένοντας παράλληλα στην ενισχυμένη αναλογική
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης (Φωτογραφία αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)

Την προσωπική του θέση υπέρ της διατήρησης του σταυρού προτίμησης και την αντίθεσή του σε συστήματα λίστας εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (07.04.2026). Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μάλιστα ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται θέμα αλλαγής του εκλογικού νόμου για τις επόμενες εκλογές.

«Για μένα ο σταυρός είναι πολύ προτιμότερος από την όποια λίστα», υπογράμμισε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για τις εκλογές. Κατά τον ίδιο, η διαδικασία αυτή διασφαλίζει την κοινωνική κινητικότητα. Όπως εξήγησε, ένας άνθρωπος που προέρχεται από τη δημόσια εκπαίδευση «πρέπει να έχει την ευκαιρία να εκτεθεί στην ψήφο των συμπολιτών του και αν είναι καλός, να είναι στη Βουλή και αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και υπουργός».

Χαρακτηρίζοντας τον σταυρό «ιερό», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Οποιαδήποτε πρόταση μειώνει την αξία του σταυρού είναι λάθος, είναι προς τη λάθος κατεύθυνση». Μάλιστα, απέρριψε τα επιχειρήματα όσων συνδέουν την κατάργηση του σταυρού με την πάταξη των πελατειακών σχέσεων, τονίζοντας ότι «όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού». Κατά τον ίδιο, μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε βουλευτές που θα ένιωθαν «ελέω Θεού βασιλείς», χωρίς την ανάγκη να συνομιλούν με τον κόσμο.

 

Αναφορικά με τις εκλογικές περιφέρειες, ο Παύλος Μαρινάκης εξέφρασε την προτίμησή του στις μεγάλες περιφέρειες έναντι των μονοεδρικών, σημειώνοντας ωστόσο ότι το «τσουβάλιασμα είναι κάτι απαράδεκτο» και πως η εντιμότητα ενός πολιτικού δεν εξαρτάται από το μέγεθος της περιφέρειας στην οποία εκλέγεται.

 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επίσης, επανέλαβε την προσήλωσή του στο σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής, δηλώνοντας: «Η προσωπική μου θέση είναι ότι πρέπει το πρώτο κόμμα να μπορεί να κάνει κυβέρνηση, όποιο είναι το πρώτο κόμμα». Διευκρίνισε δε ότι η συζήτηση για αλλαγή του συστήματος εκλογής (σταυρός ή λίστα) δεν αφορά την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς «δεν έχει ανοίξει τέτοια κουβέντα» σε κυβερνητικό επίπεδο.

Πολιτική
Πιο δημοφιλή
Πιο σχολιασμένα
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Εκλογές ζητεί ο Νίκος Ανδρουλάκης: «Έχουμε μια βαθιά διεφθαρμένη κυβέρνηση, που επιλέγει την ατιμωρησία και τα παιχνίδια με τους θεσμούς»
Ρωτάω λοιπόν σήμερα: Ποιον θα εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός; Εμένα ή τους διεφθαρμένους βουλευτές και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας;
Νίκος Ανδρουλάκης 19
Γιώργος Μυλωνάκης: Κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για κατασκευασμένες τηλεφωνικές συνομιλίες και sms
«Είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική δικαιοσύνη θα αποκαλύψει σύντομα ποιοι είναι οι δράστες και ποια είναι τα πραγματικά τους κίνητρα»
Γιώργος Μυλωνάκης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη η απόφαση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Δείτε τα υπομνήματα που κατέθεσαν για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Με φυσική παρουσία βρέθηκαν στη Βουλή μόνο οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας
ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνη η απόφαση για την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ από την Επιτροπή Δεοντολογίας
Ανανεώθηκε πριν 4 ώρες
103
Στην Επιτροπή Δεοντολογίας Τσιάρας και Μηταράκης – Με υπόμνημα θα απαντήσουν οι υπόλοιποι «γαλάζιοι» βουλευτές για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ
Η κυβέρνηση, η οποία επί της αρχής λέει «ναι» στις άρσεις ασυλίας των βουλευτών της, αποφάσισε να μη θέσει κομματική πειθαρχία και τα μέλη της ΝΔ να ψηφίσουν κατά συνείδηση
τσιάρας
