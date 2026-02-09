Πολιτική

Παύλος Μαρινάκης: Live η η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Δείτε ζωντανά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου Τύπου
Παύλος Μαρινάκης
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Tην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκίνησε την ενημέρωση με τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ και το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε και στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Πολιτισμού Hellinic Heritage, η οποία αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους. 

Δείτε live: 

Ο ΠαύλοςΜαρινάκης ανακοίνωσε επίσης ότι το μεσημέρι της Τρίτης (10.02.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Ερωτηθείς σχετικά με το ναυάγιο στη Χίο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται το Λιμενικό. «Πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και τις συλλογικότητες που θέλουν να διαβάλουν τη χώρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορα της χώρας. «Αν υπάρχει κάτι που δεν έγινε επιχειρησιακά σωστά, να ελεγχθεί», σημείωσε, εξηγώντας πάντως ότι δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους. 

Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
99
74
72
71
60
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η ατζέντα του ραντεβού Μητσοτάκη και Ερντογάν στην Άγκυρα στις 11 Φεβρουαρίου – Υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, Ιράν και Ουκρανία
Στο παρά πέντε της συνάντησης κορυφής, η Άγκυρα έσπευσε να επαναφέρει στο προσκήνιο τις αναθεωρητικές «κορώνες» της για το Αιγαίο σε σχέση με το δικαίωμα της Αθήνας για επέκταση στα δώδεκα μίλια
Από τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου 2024 14
Newsit logo
Newsit logo