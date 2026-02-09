Παύλος Μαρινάκης: Live η η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο

Tην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών πραγματοποιεί αυτή την ώρα ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ξεκίνησε την ενημέρωση με τη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΥΥ και το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ αναφέρθηκε και στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Πολιτισμού Hellinic Heritage, η οποία αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη σε περισσότερους από 100 αρχαιολογικούς χώρους.

Ο ΠαύλοςΜαρινάκης ανακοίνωσε επίσης ότι το μεσημέρι της Τρίτης (10.02.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων.

Ερωτηθείς σχετικά με το ναυάγιο στη Χίο, επανέλαβε ότι η κυβέρνηση εμπιστεύεται το Λιμενικό. «Πιστεύουμε τους Λιμενικούς και όχι τους λαθροδιακινητές και τις συλλογικότητες που θέλουν να διαβάλουν τη χώρα», τόνισε και πρόσθεσε ότι δουλειά του Λιμενικού είναι να προστατεύει τα σύνορα της χώρας. «Αν υπάρχει κάτι που δεν έγινε επιχειρησιακά σωστά, να ελεγχθεί», σημείωσε, εξηγώντας πάντως ότι δεν πρέπει να κουνάμε το δάχτυλο σε ανθρώπους που ρισκάρουν τη ζωή τους.

Τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξουν αναλυτικές ανακοινώσεις για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την Τετάρτη στην Άγκυρα.