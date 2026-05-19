ΠΑΣΟΚ: Η Καρυστιανού δεν τους αφορά, για τον Τσίπρα κρατούν μικρό καλάθι

Την επικαιρότητα, που στα πολιτικά πράγματα εν πολλοίς μονοπωλείται τις τελευταίες ώρες από τα δύο κόμματα που φέρονται να ανακοινώνονται μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας από σήμερα, παρακολουθούν στο ΠΑΣΟΚ, που δεν πείθονται πάντως από τους βαρύγδουπους τίτλους περί αλλαγής των ισορροπιών και διαμόρφωσης νέου σκηνικού.

Στην πραγματικότητα, για το μεν κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που θα ανακοινωθεί από τη Θεσσαλονίκη μεθαύριο Πέμπτη, 21 Μαΐου, ανήμερα της μεγάλης γιορτής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι θα απευθυνθεί σε τελείως διαφορετική δεξαμενή ψηφοφόρων από αυτή στην οποία απευθύνονται εκείνοι, οπότε θεωρούν ότι τους αφορά λίγο στην πράξη.

Όσο για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που χθες έγινε γνωστό ότι θα σηκώσει την αυλαία του στις 26 Μαΐου, κρατούν μικρό καλάθι, μπροστά στις προσδοκίες που έχουν καλλιεργηθεί. Οι παροικούντες την Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο στρατηγικός αντίπαλος της ΝΔ και μαζί το μόνο κόμμα που μπορεί να φέρει την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή. Θεωρούν πάντως, ότι αντίθετα, η ΝΔ βολεύεται από την «ολική επαναφορά» του Αλέξη Τσίπρα, καθώς θα της δώσει τη δυνατότητα να μεταφέρει την πολιτική συζήτηση πίσω στο 2015, κραδαίνοντας το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την εξουσία, ως σκιάχτρο στους πολίτες, όταν θα τους θυμίζουν το τρίτο μνημόνιο, τις κλειστές τράπεζες, τους πλειστηριασμούς κατοικιών κ.ο.κ. Ήδη, λένε, το στίγμα έδωσε ο πρωθυπουργός όταν στην εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο του κόμματός του προ ημερών, έβαλε περίπου το δίλημμα στη βάση του είτε θα κερδίσει ο ίδιος, είτε η χώρα θα γυρίσει 12 χρόνια πίσω, εννοώντας προφανώς το 2015, αφού διατείνεται ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, το 2027.

Σε όλα αυτά, το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίζει να απαντά αναδεικνύοντας συνεχώς κομμάτια του προγράμματός του, που αφορούν στα κοινωνικά προβλήματα και τις λύσεις που απαιτούνται ώστε οι πολίτες να ζουν καλύτερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μετά από την πρόταση για τετραήμερη εργασία, έστω με πιλοτική εφαρμογή σε πόστα που το επιτρέπουν, είναι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του Ιδιωτικού Χρέους, όπως τις περιέγραψε με ανάρτησή του χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, εστιάζοντας στην ανάγκη να μπει τέλος στην «ασυδοσία» των funds και να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ δανειοληπτών και πιστωτών. Μεταξύ των οκτώ δεσμεύσεων που ανέλαβε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εφόσον γίνει πρωθυπουργός, για το θέμα, είναι η επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, η κατοχύρωση του δικαιώματος του δανειολήπτη να αποκτά ο ίδιος το δάνειό του πριν αυτό μεταβιβαστεί σε fund και σε αντίστοιχη, ευνοϊκή τιμή, ο προσδιορισμός της εμπορικής αξίας της εκάστοτε περιουσίας από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή και όχι από τον ίδιο τον πιστωτή, ένα αυστηρό πλαίσιο κυρώσεων για καταχρηστικές συμπεριφορές των servicers έναντι ουσιαστικών κινήτρων επιβράβευσης για συνεπείς δανειολήπτες κ.α., προτάσεις που εν πολλοίς έχουν επανειλημμένα κατατεθεί εν είδει τροπολογιών στη Βουλή, αλλά τις έχει αρνηθεί η κυβέρνηση της ΝΔ.

Σε αυτό το πλαίσιο, εκτιμούν ότι οι πολίτες που αισθάνονται «εγκλωβισμένοι» μπορούν να στηριχθούν στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όχι όμως και σε ό,τι νέο μπορεί να κομίζει ο Αλέξης Τσίπρας και το υπό ίδρυση κόμμα του, αφού όσα και αν υποστηρίζει τώρα για την καταπολέμηση του ιδιωτικού χρέους, «ήταν η κυβέρνησή του που άνοιξε τον δρόμο στους πλειστηριασμούς και τα funds», όπως χαρακτηριστικά λένε. Αντιστοίχως, για τη σημερινή κυβέρνηση, υποστηρίζουν ότι ταυτίστηκε με την μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών, μέσω της λεηλασίας των ξένων funds, αξιοποιώντας ακριβώς τις δυνατότητες που είχε δημιουργήσει με τη στάση της η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.