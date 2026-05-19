Παύλος Μαρινάκης για Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου: «Χρέος μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας και η ηθική δικαίωση των θυμάτων»

Ανάρτηση για τη μαύρη επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου έκανε σήμερα (19.05.2026) ο Παύλος Μαρινάκης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έστειλε το μήνυμα πως η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας, που έχει χαραχτεί στην μνήμη όλων των Ελλήνων και ειδικά αυτών που έχουν καταγωγή από τον Πόντο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Παύλου Μαρινάκη

«Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου αποτελεί ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της ιστορίας του Ελληνισμού. Ένα έγκλημα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη των απανταχού Ελλήνων, αλλά ιδιαίτερα στις ψυχές των ανθρώπων που κουβαλούν αυτή την καταγωγή και τη μνήμη των προγόνων τους.

Είμαι κι εγώ μέρος της κληρονομιάς της μνήμης, καθώς η γιαγιά μου ήταν από τον Πόντο. Οι αφηγήσεις, οι μνήμες και η δύναμη αυτών των ανθρώπων δεν αποτελούν μόνο οικογενειακή παρακαταθήκη, αλλά μέρος της ιστορικής μας συνείδησης.

Η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης αποτελούν χρέος όλων μας. Όχι μόνο ως φόρο τιμής σε όσους χάθηκαν, αλλά και ως διαρκή υπενθύμιση ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει ποτέ να επιτρέψει την επανάληψη πολιτικών που οδηγούν στον διωγμό, τον ξεριζωμό και την εξόντωση αμάχων πληθυσμών. Τιμούμε τη μνήμη των θυμάτων με σεβασμό, ευθύνη και ιστορική συνείδηση».