Συναγερμός στην Αθήνα για το νομοσχέδιο της «Γαλάζιας Πατρίδας» του Ερντογάν: Ο λόγος που η Τουρκία διεκδικεί 152 νησιά στο Αιγαίο

Σε αυξημένη εγρήγορση βρίσκεται η Αθήνα εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη «Γαλάζια Πατρίδα», με το οποίο αμφισβητούνται από την Τουρκία ούτε ένα, ούτε δύο αλλά 152 ελληνικά νησιά, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αυτό το νέο σκηνικό έντασης που οικοδομεί με το νέο νομοσχέδιο η Τουρκία στην περιοχή μας και ο κίνδυνος, όχι μόνο να διαταραχτούν τα «ήρεμα νερά» που έχουν πετύχει να έχουν οι δύο χώρες το τελευταίο διάστημα, αλλά και η ένταση να αποτυπωθεί και επί του πεδίου, συζητήθηκαν αναλυτικά χθες στο ΚΥΣΕΑ (Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας), με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια.

Γ. Γεραπετρίτης: «Πιθανή η αναβάθμιση της έντασης από την Τουρκία»

«Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρεισμα στο διεθνές δίκαιο και αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης» εκτιμά ο υπουργός Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι περίπου τρία χρόνια μετά την επανεκκίνηση του διαλόγου, το 2023, «οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε «σημαντικό σταυροδρόμι».

Ωστόσο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών», απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για τη κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας» στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας, καθώς μέχρι στιγμής οι όποιες πληροφορίες προέρχονται από δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού Τουρκικού Τύπου.

Γιατί ανεβάζει την ένταση η Άγκυρα

Διπλωματικοί κύκλοι εκτιμούν ότι η πρόθεση της Άγκυρας να ανεβάσει το «θερμόμετρο» της έντασης, αμφισβητώντας όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και ελληνικό έδαφος, είναι «απάντηση», πρώτον τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό της Ελλάδας και στα θαλάσσια πάρκα, και δεύτερον, τον αναβαθμισμένο ρόλο της χώρας στη γεωπολιτική «σκακιέρα», την ώρα που η ίδια βρίσκεται υπό πίεση.

Τι επιδιώκει η Τουρκία

Η στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η χώρα μας με το Ισραήλ, αλλά και με χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, η συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας με τη Γαλλία, όπως και η πολυεπίπεδη ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία πλέον δεν κρύβει ότι οι προκλητικές διεκδικήσεις της μπαίνουν στη «φαρέτρα» των επιχειρημάτων της σε μια πιθανή μελλοντική διαπραγμάτευση.

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Τούρκοι αναλυτές αλλά και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Dehucam) – που μετείχε στη διαμόρφωση νομοσχεδίου με τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Άγκυρας – δηλώνουν ότι με τη νομοθέτηση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας», ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα στο Αιγαίο να δημιουργήσει τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με το νομοσχέδιο εντάσσονται στη «Γαλάζια Πατρίδα» 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες και με το επιχείρημα ότι τάχα βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων ή εντός την Α.Ο.Ζ, της Τουρκίας, ισχυρίζονται ότι έχουν την κυριαρχία τους.

Η Άγκυρα φτάνει στο σημείο να υποστηρίζει μάλιστα ότι έχει σε αυτά το δικαίωμα εξόρυξης και έρευνας, όπως και δικαίωμα να κάνει διαγωνισμούς για τα θαλάσσια οικόπεδα.

Επιπλέον, η Τουρκία επαναφέρει ανοιχτά την απειλή του Casus Belli σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα.

Με στόχο «γκρίζες ζώνες» και διχοτόμηση του Αιγαίου

Με άλλα λόγια, ούτε λίγο ούτε πολύ η Τουρκία σχεδιάζει να περάσει στο εθνικό της δίκαιο, νόμο με τον οποίο θα διχοτομεί το Αιγαίο και θα προσαρτά 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες στην επικράτεια της, και θα τα θεωρεί, κατά τη δική της ανάγνωση, τούρκικα, με ότι σημαίνει αυτό για τα δικαιώματα της επί αυτών, αγνοώντας προκλητικά τις διεθνείς συνθήκες.

Με το νομοσχέδιο η Τουρκία επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι δεν μπορεί να παραγκωνιστεί, και ότι εκτός από την Ελλάδα και την Κύπρο έχει και η ίδια μερίδιο στα πλούσια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, εκτιμά διπλωματική πηγή που παρακολουθεί στενά τα ελληνοτουρκικά θέματα.

Εφόσον επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι διαρροές για το αναθεωρητικό και μαξιμαλιστικό νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Πατρίδα», τότε είναι βέβαιο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις μπαίνουν σε νέα φάση, με επικίνδυνες διαστάσεις.

Αθήνα: «Το νομοσχέδιο δεν έχει καμία διεθνή ισχύ»

Η Αθήνα βρίσκεται σε ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα τόσο σε διπλωματικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, και διαμηνύει σταθερά στην Τουρκία ότι το νομοσχέδιο αποτελεί μονομερή ενέργεια και δεν έχει διεθνή ισχύ.

«Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή» ήταν το μήνυμα και του Μεγάρου Μαξίμου στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, μέσω του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στο Τουρκικό Κοινοβούλιο στις αρχές Ιουνίου.